الجمعة 04 مارس 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مندوب روسى: الغرب يستغل الأمم المتحدة لإزاحة روسيا من الساحة الدولية

غينادي غاتيلوف
غينادي غاتيلوف

صرح المندوب الروسي الدائم لدى المنظمات الدولية في جنيف غينادي غاتيلوف بأن الدول الغربية تحاول استغلال منصة الأمم المتحدة لإزاحة روسيا من الساحة الدولية.

 

وقال غاتيلوف في حديث لوكالة "تاس" الروسية إن "لدى الدول الغربية خططا بعيدة المدى، وهي تتمثل في تشغيل كافة الآليات الدولية، وقبل كل شيء التابعة للأمم المتحدة من أجل إزاحة روسيا من الساحة الدولية".

 

وأشار إلى أن الغرب يستغل لهذا الغرض مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ومؤتمر نزع السلاح واللجنة الاقتصادية الأوروبية للأمم المتحدة.

 

وأضاف أن "الغربيين يعتزمون طرد روسيا من اللجنة الاقتصادية الأوروبية للأمم المتحدة، والخبراء الروس من اللجان المختصة، بما فيها في مجال النقل والطاقة".

 

وحذر من أن خطوات الدول الغربية قد تؤدي إلى وقف عمل اللجنة الاقتصادية الأوروبية، ما سيوجه ضربة إلى الدول التي تحصل على المساعدات الروسية.

 

وأشار إلى أن "المواقف المسيسة" تظهر أيضا في هيئات أخرى تابعة للأمم المتحدة، مثل المنظمة العالمية للملكية الفكرية.

 

وأكد: "من الواضح أن هناك خطوات منسقة من الغربيين لإزاحة روسيا من المنصات الدولية وتهيئة الأوضاع التي ستعرقل مشاركتها في أنشطة المنظمات"، مضيفا أن مثل هذه الأعمال تلحق أضرارا بالأمم المتحدة.

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