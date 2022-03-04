ننشر أسماء مصابى حادث طريق «السويس - السخنة»

استقبل مستشفى السويس العام، 13 شخصا، أصيبوا إثر اصطدام سيارة ميكروباص بسيارة ملاكي بطريق السويس العين السخنة.

وتلقت مديرية أمن السويس، إخطارا يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين، ملاكي وتحمل لوحات رقم س ص ر 5299 مع ميكروباص تحمل لوحات رقم ص ع ب 3568



وقال مصدر طبي بالسويس، إن إجمالي المصابين الذين وصلوا عبر سيارات الإسعاف 13 مصابا، واضاف المصدر أن اصاباتهم عبارة عن سحجات و كدمات وما بعد الارتجاج و اشتباه كسور.

وكان رئيس هيئة الإسعاف بالسويس الدكتور محمد طنطاوي قد وجه 15 سيارة إسعاف لموقع الحادث بطريق السويس العين السخنة فور تلقي البلاغ.

وكلف وكيل وزارة الصحة بمحافظة السويس الدكتور اسماعيل الحفناوى، القائم بأعمال مدير مستشفى السويس العام الدكتور أحمد نوح برفع درجة الاستعداد فور وصول الاخطار بالحادث.

وحصلت "الدستور" على أسماء مصابي الحادث وهم:

سيد حسن علي عليان 68 سنة الإسماعيلية يعاني من أعراض ما بعد الارتجاج وسحجات وكدمات متفرقة، ورامي خليل عبده الإمام 25 سنة من الشرقية يعاني من أعراض ما بعد الارتجاج وسحجات وكدمات متفرقة، ولين عامر ممدوح رسلان37 سنة سورية تعاني من جروح بالوجه و أعراض ما بعد الارتجاج وسحجات وكدمات متفرقة، وعز الدين علي أحمد 22 سنة من قنا يعاني من أعراض ما بعد الارتجاج وسحجات وكدمات متفرقة، وعبدالرحمن علي أحمد 22 سنة من قنا يعاني من أعراض ما بعد الارتجاج وسحجات وكدمات، وبسمة عبد الهادي علي 32 سنة من السويس تعاني من أعراض ما بعد الارتجاج وسحجات وكدمات متفرقة.

بالإضافة إلى علي محمد عثمان 6 سنوات من السويس يعاني من أعراض اشتباه ما بعد الارتجاج وسحجات وكدمات، ورودينا محمد عثمان تعاني من أعراض ما بعد الارتجاج وسحجات وكدمات متفرقة، وحسن يوسف حسين 28 سنة من قنا يعاني من أعراض اشتباه كسر بالترقوه، وعبدالله محفوظ عبد الحليم 26 سنة من الإسماعيلية يعاني من اشتباه كسر بالزراع الأيسر وكدمات وسحجات متفرقفه بالجسم، ومحمد عاطف سيد 45 سنة من الإسماعيلية يعاني من اشتباه خلع بالكتف الأيمن، وعاطف محمد عاطف 6 سنوات يعاني من كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وعلاء أحمد

يعاني من اشتباه كسر بقاع الجمجمه ونزيف بالمخ.