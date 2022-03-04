إيناس عبد الدايم: مهرجان دندرة مشروع يجسد أحد مسارات الدولة للاهتمام بالصعيد

بالإنابة عن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وتحت رعايته أطلقت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، والدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، واللواء أشرف الداودي محافظ قنا، فعاليات الدورة الثانية من مهرجان دندرة للموسيقي والغناء بمحافظة قنا بحضور الدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا، الدكتور هيثم الحاج علي رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، الفنان هشام عطوة رئيس هيئة قصور الثقافة، والإعلامى الكبير فهمى عمر وممثلو الأزهر والكنيسة وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والقيادات التنفيذية بالمحافظة مع 7000 مشاهد من أبناء قنا والمحافظات المجاورة مثلوا البطل الحقيقى لمشهد حفل الافتتاح .

وجهت عبد الدايم الشكر للدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء على رعايته لمهرجان دندرة الثانى للموسيقى والغناء، وقالت إنه مشروع جاد يجسد أحد مسارات الدولة للاهتمام بالصعيد وتحقيق العدالة الثقافية من خلال نقل الفنون الجادة والهادفة الى الجنوب باعتبار القوى الناعمة أداة فاعلة لتطوير المجتمع وتنمية الوعى .

مهرجان دندرة

وأضافت: إن الدورة الثانية لمهرجان دندرة تأتي كنموذج للتعاون بين مؤسسات الوطن حيث تشاركت وزارة الثقافة مع وزارة السياحة والاثار ومحافظة قنا لإيقاد شعلة للتنوير على قطعة من أرض مصر ظلت على مر التاريخ موطنا لرموز وأعلام نجحوا فى اثراء مختلف مجالات الحياة. وأكدت ان الفعاليات والأنشطة المتنوعة التى تحتضنها المواقع التاريخية تجسد فكرة السياحة الثقافية والفنية وتبرز وجها مختلفا للحضارة المصرية الخالدة التى شيدها المصريون القدماء منذ الآف السنين وما زالت تبهر شعوب الأرض بعظمتها وتنوعها حيث ضمت مفرداتها ألوان ابداعية ملهمة تكونت من العلوم والعمارة والفنون والثقافة لتعبر عن طبيعة الهوية المصرية المتميزة وتعطى السبق لابنائها على مر الأزمان وتثبت أن الابداع مفتاح الحياة وسر التطور والتقدم .

وأوضحت عبد الدايم: أنه خلال الفترة القادمة وبالتنسيق والتعاون مع الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والاثار تشهد المواقع التاريخية والاثرية مجموعة من الفعاليات الابداعية المتنوعة التى تعد سلاحا فاعلا فى معركة الثقافة ضد الابتذال والتعصب وتؤكد ان الفكر والفن من العناصر الفاعلة لاستكمال عملية التنمية. وقدمت الشكر للدكتور خالد عنانى وزير السياحة والاثار على التعاون المثمر الذي نتج عنه استثمارا متميزا للمواقع الأثرية والحضارية التي تملكها مصر لإقامة المناسبات والفعاليات الثقافية والفنية، متمنية ان يصبح مهرجان دندرة مهرجانا دوليا يليق بقيمة مصر التراثية والحضارية ، كما قدمت التحية للواء اشرف الداودى محافظ قنا على مساندته الدائمة والمستمرة للانشطة الابداعية بالمحافظة وللسادة اعضاء مجلسى النواب والشيوخ ولكل من شارك وساهم فى تنظيم واقامة الفعاليات .

مهرجان دندرة

وخلال كلمته هنأ العناني شعب المحافظة قنا بالعيد القومي، مشيدا بالتعاون البناء والمثمر مع وزارة الثقافة والمحافظة والذى نجح فى استعادة واستئناف الملتقيات الثقافية والفنية المتميزة مشيدا بإقامة المهرجان ومايتسم به من عبقرية المكان حيث يقام في ساحة معبد حتحور ربة الموسيقي والجمال والفن معربا عن ثقته في تاثير هذه الفعاليات ايجابيا في مكانة ووضع محافظة قنا علي الخريطة السياحية واكد أن الأنشطة والفعاليات الثقافية والفنية والسياحية في المواقع الأثرية المختلفة وخاصة في محافظات الصعيد يُبرز الوجه الحضاري لمصر وتراثها العريق .

وقال الداودى انه اليوم يتجدد اللقاء للمرة الثانية بعد توقف المهرجان العام الماضي بسبب كورونا،وأضاف بأن المهرجان يعد عرسا ثقافيا وفنيا مبهرا يعكس ايمان الدولة بقيمة الفن والثقافة في تشكيل الوجدان و بناء الانسان وتحقيق العدالة الثقافية ووجه الشكر للقيادة السياسية لايمانها بضرورة تنفيذ مثل هذه الفعاليات الثقافية لمواجهة الأفكار المتطرفة والهدامة وحماية ابنائنا منها ، وثمن دور وزارة الثقافة في تحقيق حلم أبناء المحافظة فى تقديم الخدمات الثقافية التي كانوا يحلمون بها مثل هذا المهرجان ومعارض الكتب وغيرها ، كما قدم الشكر لوزيرة الثقافة على الاستجابة لطلبه السابق بأن يقام الدورة الثانية من مهرجان دندرة تزامنا مع احتفالات محافظة قنا بعيدها القومي.

قدم الحفل الاعلامي حسين حسني واستهلت فعاليات الافتتاح بعرض لفن التحطيب قدمته فرقة قنا للفنون الشعبية التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة في ساحة المعبد ، بعدها قوبل امير الغناء العربي هاني شاكر بحفاوة بالغة وتالق امام معبد حتحور بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو الدكتور مصطفى حلمى بباقة متنوعة من اعماله الشهيرة التى تفاعل معها الجمهور وردد كلماتها كما رفعت اعدادا منهم علم مصر كان منها بلدي ، بحبك انا ، لو روحت بعيد ، لو سمحتوا ، يا ريتني ، نسيانك صعب اكيد ، كده بردو يا قمر ، مشتريكي ، على الضحكاية ، لسه بتسألى ومن اعمال الموسيقى العربية مسا النور والهنا وجانا الهوى .