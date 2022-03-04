باحثون: طوال القامة الأكثر عرضة للإصابة بسرطان القولون

كشف فحص البيانات للعديد من الدراسات المستقبلة من قبل باحثى كلية الطب بجامعة "جون هوبكنز" الأمريكية، عن أدلة على أن البالغين الأطول قامة قد يكونون أكثر عرضة للإصابة بسرطان القولون والمستقيم أو أورام القولون التي يمكن أن تصبح خبيثة فيما بعد.



وحسبما أفادت صحيفة "ديلي ميل" قال الباحثون "إن هذه الدراسات قدمت نتائج متضاربة وقياسات غير متسقة للارتفاع، وفشلت في تضمين خطر الأورام الغدية، وهي أورام القولون السرطانية".



ولفت الفريق البحثي إلى أن الدراسات لا تثبت التأثير السببي أو أن طول القامة هو عامل خطر مهيمن مثل عامل العمر أو الجينات، مضيفين أنه مع ذلك، فإن الدراسة الحالية تعزز الروابط التي لوحظت منذ فترة طويلة بين القامة الأطول وخطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم.



وقالت الدكتور ألينور تشو الأستاذ في كلية الطب بالجامعة "إن أحد الأسباب المحتملة لهذا الارتباط، هو أن ارتفاع البالغين يرتبط بحجم أعضاء الجسم مع زيادة احتمالية حدوث طفرات تؤدى إلى ظهور أورام خبيثة".



ويعد سرطان القولون والمستقيم من أكثر أنواع السرطانات شيوعاً بين الرجال والنساء، إذ تتراوح أعمارهم بين 20 : 49 بحلول عام 2040، وعادة ما ينصح الخبراء بضرورة اعتماد أنظمة غذائية صحية، إذ تساعد في تقليل فرص الإصابة بهذا النوع الشائع، بالإضافة إلى ممارسة الرياضة.

وعلى الرغم من أن المرضى البالغين الأصغر سنًا الذين يعانون من سرطان القولون والمستقيم المنتشر يميلون إلى أن يكونوا أكثر لياقة ويتلقون علاجًا أكثر كثافة من المرضى الأكبر سنًا، يبدو أن كلا المجموعتين تعيشان لنفس الفترة الزمنية تقريبًا، وفقًا لدراسة جديدة أجراها معهد «دانا فاربر» للسرطان نشر باحثون في مجلة المعهد الوطني للسرطان.

وتفاجأ مؤلفو الدراسة بالنتائج، إذ أن البالغين الأصغر سنًا عمومًا لديهم عوامل صحية إضافية أكثر تعقيدًا، وفقًا لما ذكره موقع «everydayhealth» الطبي.

وأكد الباحثون أن الأشخاص الأصغر سنًا يكونوا أكثر إصابة بسرطان القولون والمستقيم، مقارنة بالأشخاص الأكبر سنًا، وقارن الباحثون أوقات البقاء على قيد الحياة في 514 فردًا تقل أعمارهم عن 50 عامًا مع فترات البقاء على قيد الحياة لـ 1812 مريضًا فوق سن الخمسين، وكان جميعهم مصابين بسرطان القولون والمستقيم النقيلي.

ولاحظ العلماء عدم وجود فرق كبير في البقاء على قيد الحياة بين المجموعتين، حيث كان متوسط ​​البقاء على قيد الحياة للمرضى الذين يعانون من سرطان القولون والمستقيم المبكر 27.07 شهرًا مقابل 26.12 شهرًا للمجموعة الأكبر سنًا.

وأشار فريق البحث، إلى أن النتائج من أولئك الذين تقل أعمارهم عن 35 عامًا كانت غير متوقعة بشكل خاص، بالمقارنة مع أي فئة عمرية أخرى، حيث كان لدى هؤلاء الأشخاص أقصر متوسط ​​بقاء إجمالي - 21.95 شهرًا.