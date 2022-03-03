الجمعة 04 مارس 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محطة تل أبيب

رئيس أوكرانيا ينتقد إسرائيل: لم يدعمونا كما توقعنا

الرئيس الأوكراني
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

انتقد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الخميس، رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، قائلا إنه لم يقدم له الدعم الكافي لبلاده، بعد حرب روسيا ضدها، كما كان متوقعا.

وأضاف الرئيس الأوكراني، في مؤتمر صحفي عُقد بمكان سري، :"الأصدقاء يقاسون في اللحظات الصعبة ووقت الحاجة، كنت أتوقع من بينيت المزيد من الدعم"، حسبما نشرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.

إسرائيليون يصلون من أجل أوكرانيا

وأعرب زيلينسكي عن امتنانه لرؤية الإسرائيليين يصلون من أجل أوكرانيا عند حائط البراق بمدينة القدس المحتلة. 

وأوضح :"رأيت صورة جميلة لأشخاص يرتدون علم أوكرانيا عند الحائط الغربي - المسمى الإسرائيلي لحائط البراق - وهم يصلون من أجل أوكرانيا، وأنا ممتن لذلك".

وتابع: "تحدثت إلى القادة الإسرائيليين، لدينا علاقات جيدة، لكن هذه العلاقات خضعت للاختبار في أوقات الأزمات، ولا أشعر أن الحكومة الإسرائيلية ارتدت العلم الأوكراني مثل مواطنيها".

أوكرانيا إسرائيل روسيا فولوديمير زيلينسكي الرئيس الأوكراني مدينة القدس المحتلة حائط البراق رئيس أوكرانيا

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