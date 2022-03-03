وزير الآثار: التعاون مع وزارة الثقافة يبرز الوجه الحضاري لمصر

افتتحت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة والدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار واللواء أشرف الداودي محافظ قنا فعاليات الدورة الثانية من مهرجان دندرة للموسيقي والغناء، الذى تنظمه وزارة الثقافة بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار ومحافظة قنا خلال الفترة من 3 إلى 5 مارس الجارى، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

يأتي ذلك تزامنا مع احتفالات محافظة قنا بعيدها القومي ، بحضور الدكتور مجدى صابر رئيس دار الأوبرا المصرية، وحازم عمر نائب محافظ قنا، والدكتور مصطفى وزيرى أمين عام المجلس الأعلى للآثار والعميد محمد غنيم المستشار العسكرى للمحافظة، المهندس نبيل الطيبى السكرتير العام للمحافظة، ومحمد صلاح أبوكريشة السكرتير العام المساعد، والإعلامى مصطفى بكرى، ومحمد احمد الجبلاوى، ومصطفى محمود مصطفى، والعمدة مبارك، أعضاء مجلس النواب، وطارق رسلان، محمد كمال موسى، أحمد عبدالماجد الأحمر، وعبدالفتاح دنقل أعضاء مجلس الشيوخ، وعدد من القيادات الأمنية، وقيادات وزارة الثقافة والسياحة والآثار والأجهزة التنفيذية وأكثر من 4 آلاف من أبناء محافظة قنا.

وأشارت وزيرة الثقافة إلى أن التوجه بالمنتج الإبداعي إلى جنوب مصر يعكس مدى اهتمام وإيمان الدولة بأهمية دور القوة الناعمة في النهوض بالمجتمع وإعادة تشكيل الوعى والارتقاء بالوجدان, ومن ثم يسهم ذلك فى تنفيذ خطط التنمية المستدامة للدولة, مؤكدة على ضرورة استثمار الأحداث الثقافية والفنية في الترويج للحضارة المصرية، كما أن المرحلة القادمة ستشهد إقامة العديد من الفعاليات الإبداعية في الأماكن الأثرية والتاريخية بمختلف محافظات الصعيد بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار نظراً لما تمتلكه مصر من مقومات حضارية تميزها عن مختلف دول العالم.

وأضافت عبد الدايم أن النسخة الثانية من مهرجان دندرة للموسيقى والغناء بمحافظة قنا يعد امتدادا للفعاليات الفنية والثقافية فى الصعيد والتى تهدف الى مواجهة الأفكار المغلوطة والارتقاء بالذوق العام وتقديم الوان فنية هادفة وجادة تنعكس بشكل ايجابى على المجتمع وتحافظ على الامن الثقافي المصري, مؤكدا أن فعاليات المهرجان قامت بتنفذها دار الأوبرا المصرية ، ويواكبها معرض للكتاب تنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب ، والهيئة العامة لقصور الثقافة، إلى جانب مؤسسة دار المعارف، مشيرةً إلى أن المهرجان يجسد استراتيجية نشر التنوير ويعمل على تحقيق العدالة الثقافية بأنحاء الوطن.

بينما أكد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، أن التعاون القائم بين وزارتي السياحة والأثار والثقافة لتنظيم عدد من الأنشطة والفعاليات الثقافية والفنية والسياحية في المواقع الأثرية المختلفة، وخاصة في صعيد مصر، يُبرز الوجه الحضاري لمصر وتراثها العريق ويعمل على جذب اهتمام المواطنين للفن والإبداع، موضحا أن العروض الفنية التى سيتم تقديمها بمهرجان دندرة للموسيقى والغناء بمثابة هدية لأهالي محافظة قنا، وإشباعا لشغفهم بالفن الراقي بهدف تعظيم دور القوى الناعمة المصرية في دعم وتنشيط الحركة السياحية، بالإضافة إلى زيادة الوعى الثقافي والحضاري .

وأضاف العناني، أنه سعيد بحضور المهرجان وسط أكثر من ٤ آلاف شخص من أهل محافظة قنا داخل أحد أهم المعالم الأثرية في بلدهم، مشيرا إلى أن وزارة السياحة والآثار بدأت سلسلة أنشطة ومهرجانات بالتعاون مع وزارة الثقافة.

وفى كلمته قال محافظ قنا، إن الدولة قد أخذت على عاتقها تحقيق العدالة لجميع فئات الشعب المصرى بما فيها العدالة الثقافية، لذلك وجهت القيادة السياسية بضرورة الوصول بالفعاليات الفنية والثقافية إلي مختلف أنحاء الجمهورية بهدف مواجهة الأفكار المتعصبة ، والارتقاء بالذوق العام وتقديم أنماط فنية هادفة تساهم في الحفاظ علي الثقافة والهوية المصرية، وقد بدأت هذه الفعاليات فى محافظة قنا بتنظيم الدورة الأولى من مهرجان دندرة للموسيقى والغناء فى فبراير عام 2020، تلاها تنظيم عدة فعاليات فنية خلال عام 2021 على مسرح قصر ثقافة قنا ضمن مسرح المواجهة والتجوال.

وأضاف الداودي أن هذا المهرجان يعد فرصة لأبناء المحافظة لحضور الفعاليات الفنية والثقافية التى طالما كانوا يحلمون بها والآن أصبحت واقعا بينهم، معربا عن بالغ امتنانه وتقديره للمسئولين بوزارتىّ الثقافة، والسياحة والآثار وعلى رأسهم الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة والدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار على التعاون المثمر ودعمهما المستمر لتنظيم هذا المهرجان ، حرصا على تعزيز العدالة الثقافية والوصول بالمنتج الثقافي إلى كافة ربوع الوطن.

وعقب ذلك صعد على خشبة المسرح أمير الغناء العربي هاني شاكر الذي أحيا حفل الافتتاح بأشهر أغانيه والتي لاقت إعجاب الحضور الذين ظلوا يريددونها معه.

يذكر أن برنامج مهرجان دندرة للموسيقى والغناء الثانى يتضمن اقامة 3 حفلات على مدار ثلاثة ايام والتى يحييها " أمير الغناء العربي هاني شاكر وريهام عبد الحكيم و ياسر سليمان و ايمان عبد الغنى و طارق العربى طرقان" وشهد حفل الافتتاح مشاركة فرقة قنا للفنون الشعبية التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة.