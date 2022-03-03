بينهم «طباخ بوتين» وبيسكوف.. عقوبات أمريكية على شخصيات روسية

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم، فرض حزمة عقوبات جديدة على عدد من المسؤولين ورجال الأعمال الروس، على خلفية الصراع بين موسكو وكييف، وشملت المتحدث باسم الكرملين، ديميتري بيسكوف، و"طباخ بوتين"، ييفغيني بريغوجين، الخميس.

وأصدرت الإدارة الأمريكية الحزمة الجديدة في محاولة من الرئيس الأمريكي لتجفيف منابع الدعم عن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الذي تتقدم قواته نحو العاصمة الأوكرانية، كييف.

شملت القائمة الجديدة عددا من الشخصيات الروسية التي وصفت بـ"المقربة" من بوتين وعائلاتهم، إذ سيتم حظرهم من النظام المالي الأمريكي وتجميد أصولهم وسيتم منعهم من التصرف بممتلكاتهم في أمريكا.

وستشمل عقوبات الحظر الشامل 8 نخب روسية وعائلاتهم والمقربين منهم، بمن في ذلك حليف بوتين، أليشر عثمانوف، "أحد أغنى رجال روسيا"، وفقا للبيت الأبيض، وبيسكوف الذي وصفته واشنطن بأنه "الناشر الأول لتضليل بوتين الإعلامي".

الدستور ترصد أبرز المعلومات عن الشخصيات الروسية التي شملتها العقوبات.

أليشر عثمانوف

أليشر عثمانوف، رجل أعمال روسي من أصول أوزبكية، ومدير عام شركة غازبروم إنفست القابضة و صاحب دار الطباعة والنشر كوميرسانت.

كما أنه أحد مالكي قناة موز تي في الروسية و أحد مالكي نادي آرسنال الكروي في لندن.

واشتهر عثمانوف برعايته الفن الروسي وخاصة بعد أن اشترى مجموعة روستروبوفيتش– فيشنيفسكايا للوحات الفنية النادرة لدى فنانة الأوبرا جالينا فيشنيفسكايا و قام ببيعها إلى الحكومة الروسية.

يسهم عثمانوف في نادي آرسنال الإنجليزي لكرة القدم، حيث يمتلك 27 % من الأسهم أي نحو 194 مليون جنيه إسترليني، ورفض بيع حصته في النادي للأمريكي إينوس ستان كروينك الراغب في تحقيق الاستيلاء الكامل والتام على مدفعجية شمال لندن.

نيكولاي توكاريف وعائلته

نيكولاي بتروفيتش توكاريف من مواليد20 ديسمبر 1950 في كاراجاندا ، كازاخستان الاشتراكية السوفياتية ) هو رجل أعمال روسي، فيترأس شركة خطوط الأنابيب الروسية.

من 1999 إلى 2000 ، قبل أن يترأس خطوط الأنابيب الروسية، عمل في شركة Transneftفي قسم الكتلة الاقتصادية الأجنبية والمشاريع الخارجية.

كان توكاريف رئيسًا لشركة Transneftمنذ أكتوبر 2007 وعضوًا في مجلس إدارة الشركة منذ يونيو 2009. من عام 2000 إلى عام 2007 ، كان رئيسًا لشركة النفط الروسية Zarubezhneft.

بوريس روتبرغ وعائلته

بوريس روتنبرغ وشقيقه الأكبر ، أركادي ، شريكان في ملكية SMP Bank، يحمل الجنسية الفنلندية. لد بوريس رومانوفيتش روتنبرغ في 3 يناير 1957 في سانت بطرسبرغ ، روسيا.

نما صافي ثروته بشكل كبير في 2020-2021، ووصل إلى 1.2 مليار دولار أميركي.

من يوليو 2013 إلى 17 يوليو 2015 ، كان روتنبرغ رئيس نادي دينامو موسكو لكرة القدم. وهو أيضًا رئيس الاتحاد الروسي للجودو.

ابنا السيد روتنبرغ الأكبر سنا هما رومان روتنبرغ ، رئيس التسويق لنادي هوكي الجليد SKA سانت بطرسبرغ وبوريس روتنبرغ ، لاعب كرة القدم في نادي لوكوموتيف موسكو، بعد مغادرة نادي دينامو موسكو ، اشترى نادي كرة قدم آخر هو نادي دينامو سانت بطرسبرغ، وتم نقل هذا النادي في النهاية إلى سوتشي تحت اسم PFC Sochiوتم ترقيته إلى الدوري الروسي الممتاز لموسم 2019-20.

سيرجي تشيمزوف

سيرجي تشيميزوف - المدير العام لشركة "Rostekh" وفي الماضي ترأس Rosoboronexport. وهو عضو في المجلس الأعلى لحزب روسيا المتحدة.

في عام 2007 أصبح المدير العام لشركة الدولة الروسية للتكنولوجيا. وحّدت 437 شركة منفصلة تحت سلطتها.