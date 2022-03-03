الخميس 03 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

«التعاون الدولى» تطلق الاستراتيجية المشتركة بين مصر والبنك الأوروبى.. السبت

الدكتورة رانيا المشاط
الدكتورة رانيا المشاط

تعقد وزارة التعاون الدولي، بعد غدٍ السبت، مؤتمرًا خاصا بإطلاق الاستراتيجية القطرية المشتركة بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

وسيشهد المؤتمر أيضًا توقيع عدد من اتفاقيات التعاون الجديدة بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي ومارك بومان نائب مدير البنك الأوروبي؛ لإعادة الإعمار والتنمية وعدد من الوزراء.

جدير بالذكر أن الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، شاركت في الجلسة الافتتاحية للمنتدى البرلماني العربي الآسيوي للسكان والتنمية، والذي عقد بمقر مجلس النواب، مؤكدة أن قضايا السكان والتنمية في مصر اكتسبت أهمية على مدار السبع سنوات الماضية، وذلك انطلاقًا من رؤية الدولة والتوجيهات المستمرة للرئيس عبدالفتاح السيسي، بضرورة تعزيز جهود التنمية على كافة المستويات وتنفيذ رؤية تنموية محورها المواطن المصري للارتقاء بمستوى معيشته.

وأشارت إلى أن الجهود التي تتم في إطار التعاون مع شركاء التنمية، تتم من خلال تنسيق تام وتعاون مع كافة الأطراف ذات الصلة من الحكومة والوزارات المعنية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، وأيضًا مجلس النواب، الذي يعد طرفًا أصيلا في مناقشة وإقرار كافة اتفاقيات التمويل التنموي التي يتم الاتفاق عليها مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.

وزارة التعاون الدولي البنك الأوروبي البنك الأوروبى لإعادة الإعمار مصر التنمية الدكتورة رانيا المشاط

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التنمية بأثر رجعى

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