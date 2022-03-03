الخميس 03 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

فريدة تمرازا تكشف كواليس إطلالات النجمات في موكب المومياوات الملكية

مصممة الأزياء فريدة
مصممة الأزياء فريدة تمرازا

كشفت مصممة الأزياء فريدة تمرازا، تفاصيل إطلالات النجمات وعدد كبير من المشاركين في حفل موكب المومياوات المصرية وكذلك افتتاح طريق الكباش، موضحة أنها كانت سعيدة وفخورة بالمشاركة في حدثين وطنيين مهمين إلى هذه الدرجة.

وأضافت تمرازا خلال حوارها مع الإعلامية شيرين حمدي في برنامج style talk، على قناة ON، أن تركيزها في السنوات الخمس الأخيرة كان معتمدا على فكرة مصر والحضارة والتاريخ والقوة، قائلة: "تركيزي في الخمس سنين اللي فاتت كان عن مصر، ويمكن ده اللي مخلي تمرازا بتحقق نجاحات هايلة، لأن لما بتحققي حلم أكبر منك بتبقي شايفة الشكل الكبير النهائي من قبل ما يتحقق".

 

في نفس السياق، أوضحت أنها عندما عُرض عليها المشاركة في حفلي المومياوات وطريق الكباش بتصميم إطلالات عدد من النجمات المشاركات والمذيعات والحضور، شعرت أن حلمها الكبير يتحقق، رغم أنها كانت قد وصلت للعالمية من قبل، لكن المشاركة في حدث وطني وتاريخي على هذا القدر من الأهمية كان مصدر فخر كبير لها.

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وتابعت: "لما جالي الشغل ده حسيت إن حلمي بيتحقق، هو كان اتحقق لما قدرت ألبس فنانات هوليوود على أهم السجادات الحمرا في العالم، بس لما تشاركي في حدث أنتي مستوحية فيه من الحضارة الفرعونية وشايفة عظمة وتاريخ بلدك ده إحساس غير عادي.. على قد التعب والإرهاق والصعوبات اللي قابلتنا سواء في موكب المومياوات أو طريق الكباش على قد ما كان ممتع ومهم ومصدر فخر".

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واختتمت: "لما جالي الشغل ده حسيت إن حلمي بيتحقق، هو كان اتحقق لما قدرت ألبس فنانات هوليوود على أهم السجادات الحمرا في العالم، بس لما تشاركي في حدث أنتي مستوحية فيه من الحضارة الفرعونية وشايفة عظمة وتاريخ بلدك ده إحساس غير عادي.. على قد التعب والإرهاق والصعوبات اللي قابلتنا سواء في موكب المومياوات أو طريق الكباش على قد ما كان ممتع ومهم ومصدر فخر".

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