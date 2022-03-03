الخميس 03 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

حريق هائل يلتهم أشجار النخيل بأرض زراعية في أسوان

الحريق
الحريق

اندلع حريق هائل في أحد الأراضى الزراعية بمنطقة حاجر أبو خليفة بمركز إدفو التابع لمحافظة أسوان، مساء اليوم الخميس، وتم الدفع بسيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق، ولكنه امتد إلى الزراعات المجاورة أثر العاصفة الترابية التي شهدتها المحافظة. 

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تلقى اللواء هشام سليم مدير أمن أسوان، إخطاراً من مأمور مركز شرطة إدفو  يفيد اندلع حريق هائل في أحد الأراضى الزراعية بأشجار النخيل، بمنطقة حاجر ابو خليفة بمركز إدفو التابع لمحافظة أسوان وامتدت النيران إلي الزراعات المجاورة.

وسادت حالة من الذعر بين الأهالي وعلى الفور تم إبلاغ الحماية المدنية، وانتقلت سيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق قبل امتداده بشكل أكبر، ولكن لم يتبين أسباب الحريق حتى الآن. 

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وانتقلت رجال مباحث مركز شرطة إدفو إلى مكان الحريق لمعاينته وفرض السيطرة الأمنية على المنطقة بأكملها. 

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها. 

أسوان الحماية المدنية حريق الدفع بسيارات الإطفاء إدفو أرض زراعية اندلاع حريق

رئيس التحرير

وائل لطفي

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