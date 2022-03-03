وزير الطيران: العاصمة الإدارية مستقبل مصر الجديدة

خلال تفقده المقر الجديد للوزارة

تفقد اليوم الجمعة الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى، مقر وزارة الطيران المدنى بالعاصمة الإدارية الجديدة والذى يقع ضمن المجمع الوزارى بالحى الحكومى بالعاصمة الإدارية، وذلك لمتابعة الأعمال النهائية لاستلام المقر الجديد للوزارة خلال الفترة المقبلة، وزير الطيران، فى إطار الاستعدادات النهائية لوزارة الطيران للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة

رافق الوزير خلال الزيارة كلا من الطيار منتصر مناع نائب وسيد عبدالله مساعد الوزير للموارد البشرية أمانى متولى الوكيل الدائم لوزارة الطيران المدني وسيد اسماعيل رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير.

واطلع وزير الطيران خلال الجولة التفقدية على جميع التجهيزات والاستعدادات اللازمة والمكاتب الإدارية كذلك تفقد أنظمة الانارة الذكية وخدمات إدارة نظم المبني بالإضافة إلي منافذ دخول وخروج العاملين تمهيداً لإستقبال العاملين والانتقال إلى المقر الجديد للوزارة .

وأشار الطيار محمد منار وزير الطيران المدني إلى أن العاصمة الإدارية الجديدة هى أهم مشروع قومى للدولة المصرية حيث تتماشى مع استراتيجية الدول لتحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر المستقبلية لعام 2030.

وأكد وزير الطيران أن العاصمة الإدارية هى مستقبل مصر الجديدة وأحد ركائز التنمية للدولة المصرية حيث تم تصميمها للعمل بأحدث وسائل التكنولوجيا الذكية المتكاملة الصديقة للبيئة و التى تخاطب تطلعات المستقبل باعتبارها مدينة ذكية ضمن مدن الجيل الرابع.

وأوضح وزير الطيران أن الانتقال إلى الحى الحكومى الجديد يهدف إلى خلق نظام جديد للعمل يواكب تطورات المستقبل وبخاصة فى مجال التحول الرقمى والذى يهدف إلى دعم الأداء الحكومى من خلال توفير أحدث الخدمات الرقمية للعملاء من الداخل والخارج وذلك فى إطار استراتيجية الدول فى الاعتماد على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والبنية المعلوماتية الرقمية.

وقام خلال الجولة بتفقد كافة المكاتب الادارة بمقر الوزارة الجديد.