غلق وتشميع 4 منشآت طبية غير مرخصة خلال حملة شرق سوهاج

وجهت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بمحافظة سوهاج، بالتعاون مع إدارة الرقابة الداخلية، وجهاز حماية المستهلك، اليوم الخميس، عددًا من الحملات التفتيشية المفاجئة على معامل التحاليل، والعيادات والمراكز الطبية بدائرة مركز أخميم شرقي المحافظة.

أسفرت الحملات عن ضبط مركز طبي غير مرخص ومعمل تحاليل غير مرخص، وعيادتين غير مرخصتين، بنطاق مركز أخميم وتم غلق المنشآت المضبوطة.

وتمكن الفريق من من ضبط عيادتين تستخدمان غرفًا غير صالحة لإجراء العمليات، ما يعد مخالفًا وغير مصرح به، كما تم أيضًا ضبط أدوات جراحية متهالكة وبدائية وغير معقمة ولا تصلح للاستخدام وتشكل خطرًا على صحة المواطنين،

وجاءت قرارات الغلق بمعرفة لجنة من أطباء العلاج الحر بمديرية الصحة، تحت إشراف الدكتور محمد عساف، مدير إدارة العلاج الحر بالمديرية، بقيادة مدير الإدارة الصحية، بأخميم الدكتور فريد السيد، والدكتور عبدالعزيز عفت أبوالفتوح، رئيس قسم العلاج الحر بالإدارة

يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتورة كريمة حامد، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، بضرورة المتابعة المستمرة للعيادات والمنشآت الطبية بدائرة المحافظة، واتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.