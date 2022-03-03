الخميس 03 مارس 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

منظمة انقذوا الأطفال: 400 ألف طفل يواجهون الجوع والمرض بشرق أوروبا

أنقذوا الأطفال
أنقذوا الأطفال

حذرت منظمة "انقذوا الأطفال" الإنسانية من أن 400 ألف طفل على الأقل يواجهون خطر الجوع والمرض وتجارة البشر والانتهاكات بشرق أوروبا، وذلك على خلفية أزمة أوكرانيا.

وقالت المديرة الإقليمية للمنظمة بشرق أوروبا إيرينا ساجويان، في تصريحات صحفية، أوردتها شبكة "يورو نيوز" الأوروبية، اليوم الخميس - إن حوالي 40 بالمائة ممن نزحوا من أوكرانيا إلى رومانيا وبولندا ومولدوفا والمجر وسلوفاكيا وليتوانيا هم من الأطفال، وأن كثير منهم بلا ملابس ولا مأوى في ظل الانخفاض الكبير في درجات الحرارة.

ولفتت ساجويان للتأثير الكبير المحتمل على الصحة العقلية للأطفال بسبب أحداث الأسبوع الماضي بعدما تدمرت منازلهم ومدارسهم ومجتمعاتهم وانفصالهم عن عائلاتهم وأصدقائهم.

يشار إلى أن روسيا بدأت حملة عسكرية في أوكرانيا منذ أسبوع نجم عنها نزوح مئات الآلاف من الأوكرانيين إلى دول أوروبية مجاورة.

وقد كشفت منظمة "أنقذوا الأطفال" (سايف ذي تشيلدرن) الدولية، في تقرير لها ، أن 62 طفلاً توفوا خلال العام الحالي وحده، أي بمعدل طفلين كل أسبوع، في مخيم الهول شمال شرق سوريا، حيث يقطن نازحون وأفراد عائلات مقاتلين من تنظيم داعش، وفق ما أفادت فرانس برس.

ويؤوي المخيم قرابة 62 ألف شخص، نصفهم عراقيون، بينهم نحو عشرة آلاف من عائلات مقاتلي تنظيم داعش الأجانب ممن يقبعون في قسم خاص وقيد حراسة مشدّدة.

وأورد التقرير أن 62 طفلاً توفوا في المخيم العام الحالي، أي بمعدل طفلين في الأسبوع، لأسباب عدة.

وقالت إن الكثير من الدول الأغنى في العالم فشلت في إعادة غالبية الأطفال المتحدرين منها والعالقين في مخيمي روج والهول في مناطق سيطرة القوات الكردية في شمال شرق سوريا.

ويشهد مخيم الهول بين الحين والآخر حوادث أمنية تتضمن عمليات فرار أو هجمات ضد حراس أو عاملين إنسانيين أو جرائم قتل باستخدام السكاكين ومسدسات كاتمة للصوت.

روسيا الأوكرانيين انقذوا الأطفال أزمة أوكرانيا الصحة

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وائل لطفي

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