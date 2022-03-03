بوتين لماكرون: نعتزم مواصلة القتال بلا هوادة لحماية دونباس

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن بلاده تعتزم مواصلة القتال بلا هوادة ضد مقاتلي التشكيلات القومية، خلال العملية الخاصة لحماية "دونباس".

وشدد الرئيس الروسي- خلال مباحثات هاتفية مع نظيره الفرنسي وفق بيان صادر عن الكرملين اليوم الخميس- على أن مهام العملية العسكرية الخاصة ستُنفذ على أي حال، مؤكدا أن محاولات كسب الوقت من خلال إطالة أمد المفاوضات لن تؤدي إلا إلى مطالب إضافية في موقف بلاده التفاوضي.

وقال بوتين إن القوات الروسية تبذل كل ما في وسعها خلال العملية الخاصة للحفاظ على حياة المدنيين، داعيا نظيره الفرنسي إلى الانضمام لجهود ضمان الإجلاء الآمن للمواطنين الأجانب من أراضي أوكرانيا.

وأشار بيان الكرملين إلى أن ماكرون تعهد بالعمل مع كييف بشأن الطلاب الهنود المحتجزين كرهائن في مدينة خاركيف.

وفي سياق متصل، قال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، إن الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والفرنسي إيمانويل ماكرون، واصلا بحث الوضع في أوكرانيا الليلة الماضية، في ثاني اتصال هاتفي بينهما خلال 24 ساعة.

وصرح بيسكوف قائلًا: "المحادثة الهاتفية بين زعيمي روسيا وفرنسا، الثانية في يوم واحد، بدأها الرئيس ماكرون في حوالي الساعة الواحدة صباحا"، مضيفًا: "واصل الرئيسان مناقشة الوضع في أوكرانيا"، حسب ما نقلته وكالة أنباء "تاس" الروسية.

وأوضح المتحدث باسم الكرملين أن الجانبين "ركزا على ضرورة استمرار الحوار بين وزارات الخارجية والمستشارين السياسيين [في إطار رباعية نورماندي]".

وأشار بيسكوف إلى إمكانية إجراء اتصالات بين وزيري الخارجية الروسي والفرنسي في المستقبل القريب.

وكان الكرملين قد أفاد، ظهر أمس الأحد، بأن بوتين أجرى محادثة هاتفية مع ماكرون صرّح خلالها بأن الاستفزازات التي قام بها الجيش الأوكراني كانت سبب تصاعد التوترات في دونباس، وأضاف أن أوكرانيا ترفض بشدة تنفيذ اتفاقيات مينسك.