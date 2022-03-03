الخميس 03 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ القليوبية يفتتح أول مركز للمصالحة الأسرية للحد من الطلاق

محافظ القليوبية
محافظ القليوبية

افتتح عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، أول مركز للمصالحة الأسرية بمدينة بنها بحضور المستشار رضا الشاذلي ممثل عن وزارة العدل والدكتور أيمن أبوعمر رئيس الإدارة المركزية لشئون الدعوة والشيخ صفوت أبوالسعود وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية وعضو من دار الإفتاء المصرية.

وأعرب المحافظ عن شكره وتقديره لوزراء الأوقاف والعدل ومفتي الديار المصرية لافتتاح أول مركز للمصالحة الأسرية على مستوى الجمهورية بمحافظة القليوبية بمدينة بنها والذي بدوره يساعد في حل الخلافات الأسرية قبل اللجوء للطلاق للحفاظ على الأسرة المصرية لكونها أساس المجتمع والذي يعد صلاحها من صلاح التنمية والرقي وكل مجالات الحياة. 

وأكد محافظ القليوبية أنه تم توقيع بروتوكول بين وزارة العدل ووزارة الأوقاف ودار الإفتاء المصرية لحماية ورعاية الأسرة المصرية، مشيرًا إلى أنه قد تم اختيار (محافظة القليوبية) لتشكل بها لجان إفتاء ومصالحة أسرية تختص هذه اللجان بالتوعية ضد مخاطر الطلاق والعمل على لم شمل الأسرة، والمصالحة بين أطرافها، وإعطاء الفرصة للتريث في اتخاذ قرار الطلاق حيث أنه قرار يؤثر في بنيان الأسرة المصرية.

جدير بالذكر أن وزارة العدل قامت بالتنسيق مع دار الإفتاء المصرية لعقد دورات تدريبية لنحو 903 من الأئمة في كل أنحاء الجمهورية وقد شمل التدريب الجوانب القانونية والفقهية والوعظية.

من جانبه، أكد الشيخ صفوت أبوالسعود وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة القليوبية أن الوزارة أعدت دورات تدريبية وتأهيلية للأئمة فيما يتعلق بقضايا الأسرة من الجانب القانوني وكيفية الحفاظ على هذه الحقوق بالاستعانة بالمستشارين المختصين بمحاكم الأسرة فضلًا عن علماء وزارة الأوقاف ودار الإفتاء المصرية لتتكامل الجهود للوصول لرؤية واحدة هدفها الأساسي الحفاظ على كيان الأسرة المصرية والحد من نسب الطلاق والخلافات الزوجية في كل قرى ومدن المحافظة.

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