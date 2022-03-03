التحقيق في مصرع شخصين صعقًا بالكهرباء أثناء التنقيب عن الآثار بالقاهرة

أمرت نيابة مصر القديمة الجزئية، بسرعة التحريات حول واقعة مصرع شخصين صعقًا بالكهرباء أثناء التنقيب عن الآثار داخل عقار.

وكشفت تحقيقات النيابة الأولية، أنّ المتوفين كانا يقومان بالتنقيب عن الآثار عن طريق الحفر داخل شقة في الطابق الأرضي داخل عقار مكون من طابقين، وعندما حاول الشابين استكمال الحفر توفيا، ويصعب نزول أحد لانتشال الجثث بسبب الصعق الكهربائي من المياه الجوفية.

وكشفت التحريات أن الواقعة حدثت داخل منزل مكون من ثلاثة أدوار ملك شخص يُدعى "حسين"، حيث حضر له شخص يُدعى "شريف"، وأوهمه بوجود قطع أثرية أسفل منزله، واستأجر منه غرفة بالمنزل، للتنقيب عن الآثار، وقبل يومين قام شخصان من المشاركين بالحفر بالنزول إلى الحفرة للتأكد من وجود قطع أثرية، وعقب نزولهما وقع ماس كهربائي في الأسلاك المواجهة أسفل الحفرة، أدى إلى وفاتهما ولم يتمكنا من إخراجهما.

وتم إصدار قرار باستخراج الجثامين بجهود ذاتية من الأفراد والعمال، وتبيَّن أن حفرة داخل شقة عمقها 35 مترًا تخرج منها مياه جوفية.