جنايات الزقازيق تقضى بإعدام 4 إرهابيين والمؤبد لـ22

قضت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، المنعقدة بمجمع محاكم بلبيس، اليوم، بالإعدام شنقا لـ4 مدانين بالانضمام لجماعة إرهابية وارتكاب جرائم اغتيال عدد من رجال الشرطة وحيازة مفرقعات وتخريب ممتلكات الدولة، كما قضت المحكمة بالسجن المؤبد من 7 سنوات لـ15 لباقي المدانين في القضية، وعددهم 22.

صدر القرار برئاسة المستشار وليد محمد عبدالمنعم دنانه ومحمد سامي بده وحسام الدين محمود إبراهيم، وأمانة سر حسن عبدالمجيد وأحمد نصر.

تعود أحداث القضية رقم 3321 لسنة 2016 جنايات مركز شرطة أبوكبير، المقيدة برقم 275 كلى شمال الزقازيق، عندما أحالت نيابة شمال الزقازيق الكلية 30 فردا من جماعة الإخوان الإرهابية لمحكمة جنايات الزقازيق؛ لقيامهم في غضون عام 2014 بدائرة نيابة شمال الزقازيق الكلية محافظة الشرقية بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون «جماعة الإخوان الإرهابية» الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور.

وألفوا ونظموا عصابة لجنة عمليات نوعية متفرعة من جماعة الإخوان الإرهابية على خلاف أحكام القانون، وتولى المتهمون من الأول إلى السادس زعامتها، وتولى السابع والثالث عشر والرابع عشر قيادة فيها، واشتركوا فيما بينهم لتحقيق أغراض تلك الجامعة، وحاولوا قلب نظام الحكم وتغيير دستور الدولة ونظامها الجمهوري، واغتيال شهداء الشرطة والجيش والمواطنين.