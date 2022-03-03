الخميس 03 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

مرفق الكهرباء يقدم نصائح مهمة عند تركيب العداد مسبوق الدفع

الكهرباء
الكهرباء

كشف جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عن عدد من النصائح المهمة التي يجب أن يتبعها ويلتزم بها المشتركين عند إقدامها على التعاقد مع شركات توزيع الكهرباء التسع على مستوى الجمهورية تركيب عداد الكهرباء مسبوق الدفع.
 

نصائح مهمة عند تركيب عداد الكهرباء مسبوق الدفع

وأوضح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، عبر نشرته اليومية التي يقدمها عبر الصفحة الرسمية للجهاز على شبكات التواصل الاجتماعي، والتي تصدر بعنوان "معلومة اليوم"، أن هناك عدد من الإجراءات والنصائح  يجب اتباعها من قبل المشتركين عند التعاقد على تركيب عداد الكهرباء مسبوق الدفع.

نصائح مهمة عند تركيب عداد الكهرباء مسبوق الدفع

ويوضح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، عبر نشرته اليومية، أن الإجراءات والنصائح هي:

  1. عند تركيب العداد لأول مرة اطلب من الفني (القائم بالتركيب) قبل المغادرة وقبل استلام العداد تثبيت العداد بشكل سليم.
  2. - قبل مغادرة الفني تأكد من ضبط التاريخ والوقت المسجل بالعداد بنفس يوم التركيب.
  3. ضع الكارت في العداد قبل أى عملية شحن، للتأكد من عدم وجود مشكلة.
مرفق الكهرباء نصائ هامة عداد مسبوق الدفع

رئيس التحرير

وائل لطفي

التنمية بأثر رجعى

الأكثر قراءة

فحص الـ«DNA» يفجر مفاجأة في «مذبحة المرج»

«الصحة العالمية»: مصر قدمت نموذجًا يحتذى به في إجراءات فيروس كورونا

لا تنخدعوا.. نصائح مهمة من هيئة الأرصاد للمواطنين وهذا موعد انتهاء الشتاء

الحكومة: لا يوجد نقص فى السلع الغذائية الأساسية بالأسواق

وزير الدفاع يكرّم قادة القوات المسلحة المحالين للتقاعد (صور)

السكة الحديد: تشديد الإجراءات الاحترازية داخل محطات الوجه البحرى والقبلى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

بكائية البنك الدولي وصندوق النقد.. ردا على الحرب

د هند جاد

لا عقوبة.. بلا نص

محمد العسيري

أيام دندرة.. بالقرب من أمل دنقل

خالد عكاشة

فى أوكرانيا.. مَن صنع الفخ ولِمَن؟

د.محمد شادي

أسلحة القرن الحادى والعشرين

ماجد حبته

حرب فى الفضاء!

وجيه أمين عبدالعزيز

من حقك أن تعرف.. قبل الزواج

فيصل شمس

من سينتصر في حرب أوكرانيا؟

صور

مباراة فوز الزمالك على فيوتشر فى اللحظة الأخيرة

مباراة الزمالك وفيوتشر فى الدورى المصرى

عزاء الكاتب الصحفى محمود الكردوسى فى مسجد آل رشدان

محطة تل أبيب

المزيد

للمرة الثانية خلال 24 ساعة.. إصابة إسرائيلى فى عملية طعن بالقدس

مُستوطنون يقتحمون حى الشيخ جراح تلبية لدعوة عضو كنيست متطرف

الاحتلال يعتدى على متضامنين مع أهالى حى الشيخ جراح بالقدس