مرفق الكهرباء يقدم نصائح مهمة عند تركيب العداد مسبوق الدفع

كشف جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عن عدد من النصائح المهمة التي يجب أن يتبعها ويلتزم بها المشتركين عند إقدامها على التعاقد مع شركات توزيع الكهرباء التسع على مستوى الجمهورية تركيب عداد الكهرباء مسبوق الدفع.



نصائح مهمة عند تركيب عداد الكهرباء مسبوق الدفع

وأوضح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، عبر نشرته اليومية التي يقدمها عبر الصفحة الرسمية للجهاز على شبكات التواصل الاجتماعي، والتي تصدر بعنوان "معلومة اليوم"، أن هناك عدد من الإجراءات والنصائح يجب اتباعها من قبل المشتركين عند التعاقد على تركيب عداد الكهرباء مسبوق الدفع.

نصائح مهمة عند تركيب عداد الكهرباء مسبوق الدفع

ويوضح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، عبر نشرته اليومية، أن الإجراءات والنصائح هي: