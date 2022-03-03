الخميس 03 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

ألمانيا تدعم أوكرانيا بـ2700 صاروخ «ستريلا»

قوات المانيا
قوات المانيا

وافقت وزارة الشؤون الاقتصادية الألمانية على تسليم أوكرانيا 2700 صاروخ مضاد للطائرات من طراز “ستريلا”.

وذكرت القناة الأولى بالتليفزيون الألماني، اليوم الخميس، أن هذا الإعلان يأتي بعد عدة تقارير إعلامية ألمانية أشارت إلى أن وزارة الدفاع الألمانية تدرس تسليم أسلحة جديدة إلى أوكرانيا، بعدما قررت الحكومة الفدرالية الألمانية يوم السبت الماضي تسليم 1000 سلاح مضاد للدبابات و500 صاروخ أرض-جو من طراز "ستينجر" من مخزونات القوات المسلحة الألمانية إلى أوكرانيا في أسرع وقت ممكن.

شحنة الصواريخ الألمانية هي أسلحة سوفيتية من مخزونات الجيش الشعبي الوطني السابق (NVA) في جمهورية ألمانيا الديمقراطية.

وأفادت الشرطة الألمانية في ميونخ بأن أكثر من 45 ألف شخص تظاهروا، مساء الأربعاء، احتجاجًا على الهجوم الروسي على أوكرانيا.

وحمل الكثيرون رايات ولافتات باللون الأصفر والأزرق وهما لونا العلم الأوكراني الوطني، وحمل أطفال لافتات مكتوبا عليها “من فضلكم دعوا السلام ينتصر” و"السلام للجميع".

وشارك رئيس حكومة ولاية بافاريا ماركوس زودر في المظاهرة، التي حملت شعار "السلام في أوروبا والتضامن مع أوكرانيا"، وقال زعيم الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري: "لن نقبل أبدا تحت أي ظرف بحرب وحرب عدوانية غير مبررة في أوروبا".

وأضاف زودر: "نحن الآن جميعًا أوكرانيون"، وتحدث عن الالتزام حيال أوكرانيا المتمثل في المساعدات التي تقدمها ولاية بافاريا.

كما تظاهر نحو 300 شخص في مدينة تيجرنزيه في مكان غير بعيد عن فيلا الملياردرير الروسي اليشر أوسامانوف، وحمل الكثير من المتظاهرين لافتات مكتوبا عليها "أوقفوا بوتين" و"أوقفوا الحرب في أوكرانيا الآن"، ودهن البعض وجوههم باللونين الأصفر والأزرق، وهما لونا علم أوكرانيا.

برلين أوكرانيا المانيا

رئيس التحرير

وائل لطفي

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