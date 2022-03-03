الخميس 03 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

نصائح للتغلب على الخوف من المواجهة والدفاع عن مجهودك

نصائح للتغلب على
نصائح للتغلب على الخوف

يعاني الكثير من الأشخاص من عدم القدرة على المواجهة الأمر الذي يسبب مشاكل كبيرة لهم في كثير من الأحيان، فمثلًا يضطر الشخص الذي يخشى من المواجهة أن يستمع إلى تفاصيل مجهوده وقد سلبت أمام عينيه من شخص يدعي أنه من قام بهذا العمل الجيد، دون أن يفعل شيء.

ونقدم نصائح في للمساعدة على التغلب من الخوف الخاص بالمواجهة، وذلك بحسب ما ورد في تقرير لموقع" Success ".

توقف عن التعامل مع المواجهة على أنها أمر سيئ
من الآن فصاعدًا توقف عن التفكير في أمر المواجهة وما يترتب عليها، فليس من الضروري أن تنتهي المناقشة أو المواجهة تلك بخسارتك للطرف الآخر، من الممكن أن تكون فقط جلسة لتوضيح وجهات النظر، إذا ما التزم الطرفين بضوابط الحديث وهي ألا يرفع أحد صوته أثناء الحديث أو يحاول الكذب على خلاف الحقيقة، لذلك فمن الممكن أن تتم المواجهة دون خسارة بل على العكس يمكن أن تحقق الكثير.

ركز على ما تريد قوله
في الغالب ما يخشى الشخص من المواجهة لأنه لا يدري كيف يكون رد فعل الطرف الآخر ويحسب حساب رد الفعل هذا أكثر بكثير من التركيز عما يمكنه قوله، لذلك لابد أن تدرك أن رد فعل الشخص هو خاص به وحده، وأن ما يمكنك حسابه حقًا هي الكلمات التي أنت بصدد الحديث عنها وما تريد قوله، وأنه مهما كان رد الفعل فيكي أنك تمكنت من جمع شتات نفسك وتحدثت عن كل ما يدور في قلبك وعقلك.

الموازنة الخاصة بنتائج الحوار
في كثير من الأحيان يصاب الإنسان بالإحباط جراء قراره اللحظي بالتخلي عن شيء أو قراره شيء معين خاص بالحوار مع الشخص الآخر، ويقوم بتوجيه اللوم على نفسه أكثر من اللازم، ولكن لابد من التعامل بنظرة بعيدة المدى فكر في نتائج هذا الحديث على المستوى البعيد وليس على المستوى القريب، أنت في النهاية تخلصت من شيء طابق على صدرك وهذا أهم شيء.

إجراءات المواجهة الكشف عن الحقيقة الطرف الأخر اللقاء التجديد

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وائل لطفي

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