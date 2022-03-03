سفيرة مصر لدى السنغال تقيم حفل استقبال لبعثة منتخب كرة السلة

أقامت السفيرة نهى خضر، سفيرة مصر لدى السنغال، حفل استقبال على شرف بعثة المنتخب المصري الأول لكرة السلة المشارك في مباريات الذهاب لتصفيات كأس العالم لكرة السلة.

وأشادت السفيرة، خلال لقائها بأعضاء بعثة المنتخب، بأداء الفريق البطولي في المباريات التي خاضها، معربة عن فخرها بالدور الذي تلعبه الفرق الرياضية المصرية في نقل صورة الشباب المصري الواعد للعالم أجمع.

وأعربت عن تمنياتها بالتوفيق للمنتخب في مباريات العودة المُقرر انعقادها خلال يوليو المقبل.