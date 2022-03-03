الخارجية الأوكرانية: 19 دولة تزودنا بمساعدات عسكرية منتظمة

أعلنت الخارجية الأوكرانية، اليوم الخميس، عن أن 19 حكومة تقوم بتزويد أوكرانيا بالمساعدة العسكرية، بما في ذلك أحدث الأسلحة والذخائر والوقود، بصورة منتظمة.

وقالت وزارة الخارجية الأوكرانية، في بيان أوردته وكالة أنباء «يوكرنفورم» الأوكرانية، إن "تسع عشرة دولة ترسل إلينا بانتظام أحدث الأسلحة والذخائر ومعدات الحماية والمعدات الطبية والوقود اللازم لتلبية احتياجات الجيش الأوكراني".

وأضافت وزارة الخارجية أن الدبلوماسيين يجرون محادثات مكثفة للحصول من الشركاء على طائرات مقاتلة إضافية لدعم القوات الجوية في أقصر وقت ممكن.

وفي 24 فبراير، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الحرب على أوكرانيا وشن غزواً واسع النطاق، وتقتل القوات الروسية المدنيين وتقصف وتدمر الهياكل الأساسية الرئيسية، وتصيب القذائف منازل الأوكرانيين.

وتصد القوات المسلحة الأوكرانية، بدعم من الأمة بأسرها، بشجاعة العملية العسكرية الروسية.

فيما أكدت وزارة الدفاع الأوكرانية أن مدن "خاركيف وتشرنيهيف وماريوبول" لا تزال تخضع للسيطرة الأوكرانية على الرغم من القصف الروسي في الأيام الأخيرة.

وأقرت وزارة الدفاع- في بيان نقلته شبكة "سكاي نيوز" البريطانية الخميس- بدخول بعض القوات الروسية إلى مدينة (خيرسون)، إلا أنها أكدت أن القوات الروسية لم تتمكن من تحقيق هدفها بالاستيلاء على (ماريوبول).

من جانبه، وصف عمدة مدينة ماريوبول الواقعة جنوب أوكرانيا، فاديم بويشينكو، يوم أمس بأنه "الأصعب" منذ بدء العملية العسكرية الروسية، في ظل القصف العنيف وتزايد أعداد الجرحى المدنيين في المستشفيات.

وأشاد بويشينكو بشجاعة القوات الأوكرانية التي قاومت ببسالة، وبصمود الأوكرانيين في مواجهة القصف.

وأعلنت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، مساء الأربعاء، عن أنّ إحدى مراقباتها الأوكرانيات قتلت الثلاثاء في خاركيف في "قصف" شنّته القوات الروسية على المدينة الواقعة في شرق أوكرانيا.