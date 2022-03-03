تعاني من أمراض نفسية.. دفن سيدة سقطت من مصحة في أكتوبر

أمرت جهات التحقيق بأكتوبر، اليوم الخميس، بدفن جثمان ربة منزل لقيت مصرعها عقب سقوطها من إحدى المستشفيات في منطقة 6 أكتوبر، أثناء وجودها لتلقي العلاج، بعد إيداع تقرير الطب الشرعي، وسماع أقوال العاملين في المستشفى، كما أمرت بتفريغ كاميرات المستشفى لكشف ملابسات الواقعة.

لقيت سيدة مصرعها، اليوم الخميس، إثر سقوطها من الطابق الثالث في أحد المستشفيات للعلاج النفسي بمدينة السادس من أكتوبر محافظة الجيزة، وتم نقل الجثة إلى المستشفى.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من أحد المستشفيات الخاصة بالعلاج النفسي بدائرة قسم شرطة مدينة السادس من أكتوبر، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى المكان لإجراء المعاينة.

بالفحص تبين العثور على جثة مريضة، 65 سنة. وبالفحص تبين عدم وجود إصابات ظاهرية بالجثة، كما تبين أنها ترتدي كامل ملابسها.

وبسؤال أسرتها أفادوا أنها تعاني من مرض نفسي وبسبب تأخر علاجها تفاقمت حالتها وبرغم لجوئهم مؤخرًا لعلاجها إلا أنها توفيت وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.