الخميس 03 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

اعترافات المتهم بقتل ابنته وشاب بالمرج: «معرفش إنهم متزوجين»

حبس
حبس

تستكمل جهات التحقيق بالمرج، اليوم الخميس، إجراءاتها في اتهام شخص بقتل ابنته وشاب بدائرة القسم، واستعجلت النيابة تقرير الصفحة التشريحية للضحايا.

وخلال التحقيقات قال المتهم “إنه لا يعلم بزواج ابنته وفوجئ بوجود شاب غريب في البيت فجر الواقعة فلم يتمالك نفسه وأحضر سلاحاً نارياً وصوبه تجاه ابنته وعند محاولة الشاب الفرار  من طلقاته النارية لاحقه إلى شقته وأطلق صوبه أعيرة نارية”.

وتبين من التحقيقات أن المتهم والد المجني عليها وعقب الشك في سلوكها، بعد علاقة مع الشاب المجني عليه، قرر قتلهما وتسليم نفسه للشرطة.

وتلقى قسم شرطة المرج، بلاغا من شرطة النجدة بوجود جثتين بأحد الشوارع بمنطقة المرج وبالانتقال تبين العثور على جثة سيدة تدعى “سماح” في العقد الرابع من العمر داخل شقتها في الطابق الأرضي. 

وبالفحص تبين أن الضحية ترتدي كامل ملابسها الداخلية والخارجية، مصابة بعدة طلقات نارية في الصدر والرأس، وباستكمال المعاينة تبين العثور في المنزل المجاور لمنزل المجني عليها الأولى، على جثة شاب مجهول الهوية، في العقد الثالث من العمر، مصاب بعدة طلقات نارية في الصدر.

وجار عمل التحريات للوقوف على ملابسات الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

الداخلية جهات التحقيق قسم شرطة المرج منطقة المرج شك في سلوكها مجهول الهوية اعترافات المتهم المتهم بقتل ابنته

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التنمية بأثر رجعى

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