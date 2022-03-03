الضرائب: الجولات الميدانية مستمرة لتفقد سير العمل على مستوى الجمهورية

صرح رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية بأن الجولات الميدانية مستمرة وفقًا لتوجيهات وزير المالية لتفقد المناطق والمأموريات الضريبية على مستوى الجمهورية، وذلك للتعرف عن قرب على المشكلات التى تواجهها وإيجاد حلول لها، لافتًا إلى اهتمام المصلحة من خلال هذه الجولات بالوقوف على مدى جودة خدمات التوعية والدعم الفني المجاني الذي تقدمه المأموريات الضريبية خلال موسم الإقرارات الضريبية ومدى رضا الممولين عنها، بالإضافة إلى تكوين رؤية واقعية عن مقرات ووحدات المصلحة تمهيدًا لاستكمال المراحل التاليه للدمج بين مأموريات الدخل ومأموريات القيمة المضافة.

وفى إطار سلسلة الزيارات الميدانية التى تتم من خلال قطاع المناطق والمراكز والمنافذ الضريبية قام الدكتور السيد صقر رئيس القطاع والفريق المصاحب له وهم عبد المنعم على مستشار رئيس المصلحة ، فاطمه محمد رئيس الإدارة المركزية لقطاع المناطق والمراكز الضريبية، والمهندسة سمر محمد رئيس الإدارة الهندسية، ومحمد كشك معاون رئيس المصلحه حيث تم زيارة محافظة المنوفية حيث تم تفقد المناطق الضريبية والمأموريات ومراكز التدريب ووحدات المصلحة المختلفة، وبدأت الزيارة باجتماع داخل منطقة ضرائب المنوفية ) قيمة مضافة ( ضم قيادات العمل الضريبي فى المحافظة والتى تمثل وحدات المصالح المختلفة.

وخلال الاجتماع استمع "الدكتور السيد صقر رئيس قطاع المناطق والمراكز والمنافذ" إلى المشاكل والعقبات التى تواجه المأموريات حيث تم عرض المشكلات الملحة التى تحتاج إلى قرارات فورية، وحلول سريعة وتتعلق بمقرات مأموريتى تلا والشهداء حيث تم خلال الاجتماع اتخاذ قرارات سريعة وفورية لحل هذه المشكلة وتوفير أماكن بديلة لهم مناسبة للعاملين وتليق بممولى المصلحة، موضحًا أنه سيتم الانتقال إليها مع أول أبريل القادم وبعد نهاية موسم الإقرارات للأشخاص الطبيعيين.

ثم بدأت الجولة الميدانية بزيارة مأمورية شبين الكوم (قيمة المضافة) وبعد ذلك تم الانتقال الى منطقة ضرائب المنوفية أول وثان ) دخل (وكذلك مأمورية شبين الكوم أول وثان (دخل)، ومركز التدريب الضريبي ( دخل، وقيمة مضافة ) وخلال الزيارة تم الاستماع الى العاملين والتعرف على مشاكلهم واحتياجاتهم وتفقد المبانى وأدوات العمل.

وخلال الزيارة أكد "الدكتور السيد صقر" أثناء لقائه مع العاملين على أهمية تفهمهم للمرحلة الهامة التى تمر بها المصلحة، وأهمية انجاز تنقية أرصدة المديونيات للممولين والمسجلين فى المواعيد المحددة لما لذلك من أهمية قصوى عند تطبيق الميكنة، ومنظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة على كافة وحدات المصلحة.

واختتمت الزيارة بلقاء آخر مع العاملين بالمصلحة فى نادى التجارة بشبين الكوم تم خلاله التأكيد على أهمية حصر المجتمع الضريبي، وضم الاقتصاد غير الرسمى للمنظومة الرسمية، والاستعداد الجيد لتقديم المساعدة والدعم الفنى للممولين خلال موسم الإقرارات الضريبية، وتبادل الأفكار والرؤى حول مستقبل العمل الضريبي ، وضرورة استعداد كل وحدات المصلحة للدمج الذى بدأ وسوف يستمر ليشمل كافة وحدات المصلحة تدريجيًا.

وأكد أن المصلحة تقدم كافة التيسيرات للممولين خلال موسم تقديم الإقرارات من خلال الصفحات الرسمية للمصلحة على مواقع التواصل الاجتماعي ، ومن خلال مركز الاتصالات المتكامل التابع للمصلحة ، والذي يقوم بدور فعال من خلال استقبال كافة الاستفسارات الخاصة بخطوات تقديم الإقرار الضريبي ، وذلك على رقم 16395.

وأوضح أن رابط صفحة المصلحة على الفيسبوك:

https://www.facebook.com/tax.egypt

ورابط قناة اليوتيوب الرسمية الخاصة بالمصلحة

https://www.youtube.com/channel/UCmd-HPIoqfORi7nz40GWurQ

ورابط صفحة المصلحة على تويتر:

https://twitter.com/tax_egypt

ورابط صفحة المصلحة على انستجرام

https://www.instagram.com/tax_egypt

وأشار إلى أنه يمكن للممولين التواصل مع وحدة الإعلام بمكتب رئيس المصلحة لعقد ندوات التوعية الضريبية المجانية التي تنظمها المصلحة على الإيميل التالي

[email protected]