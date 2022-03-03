حفل تحييه فرقة "جرامافن" ببيت الغناء العربي وعائلة عبد الوهاب بسينما الهناجر

يستضيف مركز إبداع بيت الغناء العربي، بمقره الكائن بقصر الأمير بشتاك بشارع المعز، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في السابعة من مساء اليوم الخميس، حفل غنائي فني والذي تحييه فرقة "جرامافن" .

ويقدم الفريق الذي يتكون من 16 مطرب ومطربة و 12 عازفا ، عددا من الأغنيات التراثية و الحديثة، والتي يمزج فيها بين الموسيقي والشعر، في حالة موسيقية متفردة .

يشار إلي أن فرقة "جرامافن"، كانت قد تأسست في عام 2018 علي يد الشاعر عبد الناصر جمعة، وقيادة الفنان محمد حسين، وقدمت الفرقة العديد من الحفلات كذلك شاركت في العديد من الفعاليات الثقافية المحلية والدولية.

ــ سينما الهناجر تستضيف عائلة عبد الوهاب السينمائية

في سياق متصل، تستضيف سينما الهناجر بساحة دار الأوبرا المصرية، التابعة لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في السابعة مساء اليوم أيضا، أمسية جديدة من أمسيات صالون السينما الوثائقية، ويحمل هذا الشهر عنوان "عائلة عبد الوهاب السينمائية"

يدير الصالون المخرج الكبير أحمد فؤاد درويش، ويتناول ضمن سلسلة "عائلات سينمائية" ، وتتبع المسيرة الفنية للسينمائيين : سراج منير عبد الوهاب، المخرج حسن عبد الوهاب، والمخرج فطين عبد الوهاب، وزوجاتهم ميمي شكيب، هاجر حمدي، ليلي مراد، وكذلك الابن زكي فطين عبد الوهاب.

يُذكر أن "درويش" مخرج وكاتب سيناريو ومنتج وروائي٬ تخرج في المعهد العالي للسينما عام 1967، قام بتدريس السينما وفنونها في معاهد السينما وكليات الإعلام في مصر، وأسس الشركة العربية للمرئيات عام 1967، وأخرج عددًا من الأفلام التسجيلية، منها: الموسوعة المرئية للحضارة الفرعونية، صناعة البترول العربية والمصرية، وهيئة قناة السويس، كما أخرج فيلمين روائيين هما إعدام طالب ثانوي عام 1980، وحلاوة الروح عام 1990.

واستطاع صندوق التنمية الثقافية على مدى خمسة وعشرين عاماً منذ إنشائه عام 1989 أن يقوم بدور فعال ومؤثر فى دعم وتنمية الحياة الثقافية فى مصر، وأن يمد جسور التحاور الخلاق بين المثقفين والفنانين بعضهم البعض وبينهم وبين الجمهور العريض ..كما عمل على الكشف عن المواهب الشابة فى مختلف المحافظات ودعمها ووضعها على طريق التميز والإبداع.

ويسير صندوق التنمية الثقافية بخطى سريعة ومدروسة فى نفس الوقت نحو تحقيق مفهوم التنمية الثقافية الشاملة وفق منظومة متكاملة تهدف لدعم الفنون والثقافة والارتقاء بها ونشرها لدى مختلف فئات الشعب. وهو فى سبيل ذلك أقام العديد من المكتبات العامة والمراكز الثقافية فى مختلف القرى والنجوع والأحياء الشعبية وهذا من أهم الأعمال التى تضرب فى عمق مفهوم التنمية الثقافية. وبلغ عدد المكتبات التى أنشأها الصندوق فى أماكن لم يكن من المتصور إقامة مثل هذه المكتبات بها حوالى 90 مكتبة .