الخميس 03 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

أحمد زايد يتسلم جائزة سلطان بن علي العويس فرع الدراسات الإنسانية

الدكتور أحمد زايد
الدكتور أحمد زايد

تسلم المفكر الكبير الدكتور أحمد زايد، أستاذ علم الاجتماع بجامعة القاهرة، درع جائزة سلطان بن علي العويس الثقافية لعام 2021، اليوم، بعد إعلان فوزه بفرع الدراسات الإنسانية والمستقبلية.

وأعلنت مؤسسة سلطان بن على العويس الثقافية، أسماء الفائزين بجوائز دورتها السابعة عشرة 2020 ـ 2021 من بين 1847 مرشحًا تقدموا لنيل الجوائز فى هذه الدورة في جميع الحقول، وجاء ضمن الفائزين الدكتور أحمد زايد.

في حقل الشعر، قررت اللجنة منح الجائزة للشاعر إلياس لحود، لما تتمتّع به تجربته من ثراء عريض على مدى أكثر من نصف قرن، ولتميّز مشروعه الشّعرى من خلال تناوله لمختلِف القضايا الذّاتيّة والوطنيّة والإنسانيّة، بأسلوب شعرى متطوّر وتشكيل هندسي بنائي أعطى له حضورًا متميّزًا فى التّجربة الشعرية المعاصرة.

وفي حقل القصة والرواية والمسرحية، قررت اللجنة منح الجائزة للروائي نبيل سليمان، لما تميزت به تجربته الإبداعية ـ التى قاربت الستة عقود ـ من ثراء وخصوبة، حيث اتسمت تجربته السردية بالقدرة على المزاوجة ما بين التوثيقى والتخييلي، وما بين السوسيولوجي والسياسي، فرواياته على الرغم من استنادها إلى التاريخ مادة، ترتفع بهذا "التاريخي" إلى مرتبة "المتخيل".

وفى حقل الدراسات الأدبية والنقد، قررت اللجنة منح جائزة هذا الحقل للناقد عبد الملك مرتاض؛ لما تتمتع به مؤلفاته من عمقٍ وشمولٍ غطت حقولًا عدة فى الدراسات الأدبية، كما أنه قدَّم عددًا كبيرًا من الأعمال المتميزة فى نظرية النقد، حيث ظهر اتساع ﻣﻌرﻓته ﺑﺎﻟﺗراث العربى القديم إضافةً إلى قدرته على الإمساك بأركان اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ، وسعى فى كتاباته إلى تأصيل المفاهيم النقدية ومتابعتها تاريخيًا ومعرفيًا، خصوصًا من خلال التوسع فى متابعة المعاجم والموسوعات و كتب الفلسفة الغربية إلى جانب كتب التراث العربي.

وفى حقل الدراسات الإنسانية والمستقبلية، قررت اللجنة منح الجائزة إلى المفكر أحمد زايد؛ أحد أبرز علماء الاجتماع المعاصرين، وهو من القلائل الذين أسسوا مدرسة مصرية عربية فى علم الاجتماع تُعنى بفهم المشروع الحداثى ونقد الذات. وقد تسلح بأدوات التحليل السيسولوجي، والاجتماع السياسي، من أجل بلورة رؤى ومساهمات جادة فى إطار المدرسة العربية لعلم الاجتماع. كما أنه يوظف ببراعة المتمكن كل منتجات العلوم الإنسانية من مفاهيم ومناهج لمعالجة قضيّته. ولقد أعاد الاعتبار لمفهوم علم الاجتماع الريفي، من خلال تركيز الضوء على الريف بوصفه حقلًا دراسيًا متميزًا.

الدكتور أحمد زايد جائزة سلطان بن على العويس الثقافية فرع الدراسات الإنسانية والمستقبلية حقل الشعر إلياس لحود

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