الخميس 03 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بعد وصفه كحليف لروسيا.. مالك تشيلسى يعلن بيع النادى والتبرع بأمواله لصالح متضررى الحرب

رومان أبراموفيتش
رومان أبراموفيتش

أعلن رجل الأعمال الروسي رومان أبراموفيتش، اليوم الأربعاء، عن قراره النهائي ببيع  نادي تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم.

 

وتعهد أبراموفيتش، بأن يقوم بالتبرع بأموال البيع لمساعدة ضحايا الحرب في أوكرانيا، بحسب بيان رسمي.

 

وقال أبراموفيتش في بيان: "كنت دائماً أتخذ قرارات في مصلحة النادي، في الوضع الحالي، اتخذت قراراً ببيع النادي، حيث أعتقد أن هذا في مصلحة النادي والجماهير والموظفين وكذلك رعاة النادي وشركائه".

 

فيما كشفت تقارير صحفية عن رفض الروسي رومان أبراموفيتش مالك نادى تشيلسي، عرضا بقيمة 2.5 مليار إسترليني، من أجل بيع النادى، بعد قراره بمغادرة النادى بسبب الضغوط الكبيرة التى يتعرض لها، بسبب الحرب الروسية ضد أوكرانيا.

 

ووفقا لشبكة "سكاى سبورتس" إنجلترا، فإن أبراموفيتش رفض عرضًا بقيمة 2.5 مليار إسترليني لشراء تشيلسي من طرف لم يتم الإفصاح عن هويته.

 

وكانت صحيفة "تيليجراف" الإنجليزية قد أكدت اليوم الأربعاء، أن رجل الأعمال السويسرى هاينز يورج فيز، يرغب فى شراء نادى تشيلسي، ولكن سيكون بشراكة أمريكية، لعدم مقدرته على تحمل قيمة شراء النادى بمفرده.

 

وكان الملياردير الروسي رومان إبراموفيتش، مالك نادي تشيلسي الإنجليزي، قد أعلن تنحيه عن منصبه وإسناد مهمة إدارة النادى لأمناء مؤسسة تشيلسي الخيرية، وذلك على خلفية الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا.

 

وقال الملياردير الروسي إنه يشعر بأنه "مظلوم" لتصنيفه كحليف لرئيس الكرملين، وفق ما نقلت "ديلي ميل".

 

كما عبر أبراموفيتش عن أمله في أن يتم إبعاد تشيلسي عن أولئك الذين يستهدفون النادي الشهير وربطه بالحرب الأوكرانية.

 

ويخضع أبراموفيتش، البالغ من العمر 55 عامًا، والذي تبلغ ثروته 10 مليارات جنيه إسترليني، واشترى النادي في صيف 2003، للتدقيق مجددا في أملاكه بسبب علاقاته بنظام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

روسيا ​أوكرانيا تشيلسى مالك تشيلسي الحرب الروسية الأوكرانية

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وائل لطفي

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