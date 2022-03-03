الخميس 03 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

زيادة صادرات مصر لدول أمريكا الجنوبية بنسبة 122.6%

صادرات مصر
صادرات مصر

شهدت حركة التبادل التجارى بين مصر ودول أمريكا الجنوبية إلى حدود 5.1 مليار دولار خلال أول 11 شهر من عام 2021، مقابل 3.8 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 1.2 مليار دولار بنسبة نمو 34.2%، وذلك وفقًا لأحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

وأظهر تقرير التعبئة والإحصاء، أن الصادرات المصرية إلى دول أمريكا الجنوبية حققت نمو ملحوظ بنسبة 122.6% ، لتتضاعف إلى حدود 964.7 مليون دولار خلال أول 11 شهر من عام 2021 مقابل 433.5 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة بلغت قيمتها 531.1 مليون دولار.

وارتفعت صادرات مصر إلى البرازيل لـ 461.7 مليون دولار خلال أول 11 شهر من عام 2021 مقابل 187.1 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 274.5 مليون دولار، كما ارتقعت صادرات مصر إلى الأرجنتين لـ 394.9 مليون دولار خلال أول 11 شهر من عام 2021 مقابل 181.9 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة بلغت قيمتها 212.9 مليون دولار.

وفى المقابل، سجلت واردات مصر من دول أمريكا الجنوبية ارتفاعًا إلى حدود 4.2 مليار دولار خلال أول 11 شهر من عام 2021 مقابل 3.4 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 800.5 مليون دولار، رغم تراجع وارداتها من البرازيل لـ 1.8 مليار دولار خلال أول 11 شهر من عام 2021 مقابل 1.9 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بينما ارتفعت واردات مصر من الأرجنتين لـ 1.6 مليار دولار مقابل 1.1 مليار دولار خلال فترة المقارنة ذاتها، بزيادة بلغت قيمتها 451.9 مليون دولار.

الاحصاء واردات صادرات مصر أمريكا الجنوبية

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وائل لطفي

التنمية بأثر رجعى

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