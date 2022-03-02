محافظ كفر الشيخ: استكمال توريد مهمات محطة معالجة مصيف بلطيم

تابع اللواء جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ، وصول مهمات محطة معالجة مصيف بلطيم والتي تعمل بطاقة 22 ألف متر مكعب يومي، كمرحلة أولى بتكلفة 300 مليون جنيه، باشراف المهندس رشدي السيد، رئيس الجهاز التنفيذي لشركة مياه الشرب والصرف الصحي.

قال محافظ كفر الشيخ ،انه تم توريد شبكة مواسير الهواء الرئيسية من الاستانلس ستيل اقطار 500 مم و300 مم، والقاليات الغاطسة داخل احواض التهوية، ونواشر الهواء وأحواض التهوية، ومحابس الفراشة قطر 125مم.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أنه أيضا قد تم توريد أجهزة قياس التصرف داخل احواض التهوية، وجاري البدء في تركيب هذه المهمات، موجها شركة المقاولون العرب بالتعاون مع الموردين المعتمدين باستكمال تويد باقي المهمات في اسرع وقت ممكن.

ويشهد مصيف بلطيم تنفيذ مشروع خط الطرد الخاص بمشروع الصرف الصحي، وذلك ضمن الخطة المتكاملة التي وضعتها المحافظة بالتنسيقمع الأجهزة التنفيذية للارتقاء بمستوى الخدمات العامة بمختلف القطاعات الخدمية المقدمة للمواطنين.