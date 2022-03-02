إخلاء مسجد «أبو غنام» الأثرى بكفر الشيخ تمهيدًا لبدء أعمال الترميم

بدأت مديرية الأوقاف بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، فى إخلاء مسجد العارف بالله سيدى سالم البيلى أبو غنام والشهير بمسجد أبو غنام الأثرى بمدينة بيلا، تمهيداً لبدء أعمال ترميم وصيانة ورفع كفاءة المسجد الأثرى، وذلك بالتعاون المُشترك بين وزارتى الأوقاف والسياحة والآثار، وتنفيذ الهيئة العربية للتصنيع، بناء علي توجيهات اللواء جمال نور الدين،محافظ كفر الشيخ.

وتسلمت لجنة من إدارة أوقاف بيلا كافة المُتعلقات الخاصة بالأوقاف والموجودة داخل المسجد من "سجاد، وكنب، ونجف، ولمبات كهربائية، وكراسى، ومراوح"، وغيرها من المُتعلقات الأخرى.

ومن المُقرر، أن تتسلم الهيئة العربية للتصنيع موقع مسجد "أبو غنام" استعداداً لبدء أعمال ترميم المسجد الأثرى، وذلك لإنقاذ هذا الأثر الفريد من نوعه.

ويرجع تاريخ إنشاء مسجد العارف بالله سيدى سالم البيلى أبو غنام إلى عام 700 هجرية، وبالتحديد فى العصر المملوكى الشركسى، ليكون تُحفة معمارية، بعد أن تُوفى رضى الله عنه عام 632 هجرية عن عُمر يُناهز 67 عاماً، ودُفن بمقامه المشهور بمسجد «أبو غنام»، بمدينة بيلا، بمحافظة كفر الشيخ.

يذكر أن المسجد تم تسجيله كأحد الآثار الإسلامية عام 2001م، وتبلغ مساحته الكُلية ما يُقارب الـ2000م2، وهو عبارة عن ثلاثة أروقة، أما أعمدته فهى مصنوعة من الرُخام المُندمج مع البازلت، والجدران مبنية بطوب الآجر والقصرملى، والسقف عبارة عن ألواح خشبية مُغطاة بالبلاط، وله قبة مُزخرفة من الداخل بزخارف زيتية.

كما يضم المسجد عددا من التحف النادرة، ومنها «المنبر الكبير» الذى صُنع عام 1321 هجرية، ومرّ على تاريخ صُنعه أكثر من 123 عاماً، بالإضافة إلى «دكة المُبلغ» التى صُنعت أيضاً مُنذ ما يقرب من 111 عاماً، فضلاً عن «دكة المُقرئ» التى تخطت الـ100 عام، بجانب لوحتين رُخاميتين تخطتا الـ100 عام.

ومرّ على تاريخ إنشاء مسجد «أبو غنام»، أكثر من 743 عاماً، وكان يُعتبر تُحفة معمارية وفنية رائعة فى تاريخ البناء والعمارة، إلى أن طالته يد الإهمال مُنذ سنوات عديدة، وأصبح فى طى النسيان، وبات مُهدداً بالانهيار فى أى وقت.