الأمم المتحدة: أعداد اللاجئين الفارين من أوكرانيا تقترب من 875 ألفا

ارتفع عدد اللاجئين الفارين من أوكرانيا بنحو 200 ألف لاجئ خلال الساعات الـ 24 الماضية، بحسب إحصاء للأمم المتحدة نشر اليوم الأربعاء، ما يرفع إلى قرابة 875 ألفا إجمالي عدد اللاجئين الذين فروا إلى دول الجوار منذ 24 فبراير مع زحف الجيش الروسي داخل أوكرانيا.

وأعلنت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة على موقعها الالكتروني عن ارتفاع أعداد اللاجئين إلى 874,026، حتى الساعة 12,00 ت غ، أي بزيادة 196,783 لاجئ عن اليوم السابق.

وتوقعت الوكالة ارتفاع وتيرة تدفق اللاجئين، مع تركيز الجيش الروسي هجومه على ما يبدو على مدن أوكرانية كبيرة، حسبما نقلت وكالة «فرانس برس».

ووفقا للأمم المتحدة قد يتجاوز عدد من يحتاج للمساعدة في دول مجاورة أربعة ملايين لاجئ أوكراني.

يبلغ عدد سكان أوكرانيا أكثر من 37 مليون نسمة في المناطق الواقعة تحت سيطرة كييف، ولا تشمل بالتالي القرم التي ضمتها روسيا ولا المناطق الخاضعة لسيطرة الانفصاليين.

بولندا

تستضيف بولندا المتضامنة مع أوكرانيا، أكبر عدد من اللاجئين الذين وصلوا إلى أراضيها منذ بدء الغزو الروسي.

في المجموع يبلغ عددهم 453,982 لاجئ بحسب أرقام مفوضية اللاجئين، أي ما يمثل 51,9 بالمئة من إجمالي أعدادهم.

وبحسب حرس الحدود البولندي، فقد دخل 98 ألف شخص إلى بولندا قادمين من أوكرانيا يوم الثلاثاء فقط.

وتتركز جهود التضامن مع اللاجئين الذين يصلون مع القليل من المقتنيات، بشكل خاص على الشبكات الاجتماعية حيث ينظم الأفراد أنفسهم ويجمعون الأموال والأدوية ويقدمون أماكن إيواء ووجبات طعام وعمل أو نقل مجاني للاجئين.

قبل الأزمة كانت بولندا تستضيف نحو 1,5 مليون أوكرانيا، غالبيتهم قدموا للعمل في الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي.

المجر

عبر 116,348 شخصًا من أوكرانيا إلى المجر، بحسب مفوضية شؤون اللاجئين.

وصل آلاف اللاجئين إلى بودابست. وشاهد مصور وكالة فرانس برس عشرات اللاجئين لدى نزولهم من قطارات تصل كل 30 دقيقة إلى العاصمة المجرية قادمة من الحدود الأوكرانية الثلاثاء.

للمجر خمس نقاط حدودية مع أوكرانيا. والعديد من البلدات الحدودية، مثل زاهوني حولت مباني حكومية إلى مراكز استقبال، فيما يقوم مواطنون عاديون بالتبرع بالمواد الغذائية والملابس، بحسب وزارة الداخلية.

مولدافيا

قالت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين إن 79,513 شخصا ممن فروا من أوكرانيا يتواجدون حاليا في مولدافيا.

يتوقع وصول مساعدات إغاثية للاجئين الأربعاء عبر جسر جوي من دبي.

سلوفاكيا

أعلنت مفوضية اللاجئين أن 67 ألف شخص فروا عبر أقصر حدود لأوكرانيا إلى سلوفاكيا.

وقالت الوكالة الأممية الثلاثاء إن "الحكومة تنتهج سياسة مفتوحة ومرحبة تجاه اللاجئين، وعدلت بسرعة قوانين اللجوء لتعجيل إجراءات طلب اللجوء".

رومانيا

أكدت مفوضية اللاجئين أن 44540 شخصا ممن فروا من أوكرانيا توجهوا إلى رومانيا.

قال بعض اللاجئين إنهم توجهوا إلى رومانيا لتفادي الازدحام الكبير على الحدود البولندية.

ومعظمهم يتوجهون إلى سيريت (Siret) في شمال البلاد حيث أقيم مخيم، إلى جانب مخيم ثان قرب سيغيتو مارماتيي (Sighetu Marmatiei)، حيث يقدم لهم متطوعون، الشاي والقهوة والبيتزا، والزهور بمناسبة حلول الربيع.

وقال مسؤولون إن عشرات آلاف اللاجئين الذين دخلوا رومانيا انتقلوا إلى أماكن أخرى.

فر 42 ألف شخص إلى روسيا عبر أطول حدود لأوكرانيا منذ بدء الغزو، أي ما يمثل 5 بالمئة من إجمالي عدد اللاجئين، بحسب المفوضية العليا لشؤون اللاجئين.

عبر نحو 341 شخصا من شمال أوكرانيا إلى بيلاروس، وفق أرقام مفوضية اللاجئين.

قالت وكالة الأمم المتحدة إن 69600 شخص ممن فروا من أوكرانيا إلى الدول المجاورة، انتقلوا إلى بلدان أوروبية أخرى.

وتابع رئيس الحكومة التشيكي بيتر فيالا الأربعاء إن بلاده استقبلت قرابة 20 ألف لاجئ أوكراني منذ تفجر النزاع.

اليابان مستعدة لاستقبال لاجئين

قال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا الأربعاء إن اليابان منفتحة على الترحيب باللاجئين الأوكرانيين الفارين من الغزو الروسي، في خطاب ابتعد فيه عن التردد المعتاد في قبول طالبي اللجوء.

وقال كيشيدا إن بلاده "ستنفذ خطة لاستقبال أشخاص من أوكرانيا فروا إلى بلدان ثالثة"، من أجل "إظهار تضامننا مع الشعب الأوكراني في مثل هذه اللحظة العصيبة".

قدرت ممثلة المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في أوكرانيا، كارولينا ليندهولم الثلاثاء، أن يكون مليون شخص نزحوا داخل أوكرانيا بسبب الغزو الروسي، منبهة إلى أن ليس لدى الوكالة بعد أرقام ذات مصداقية.