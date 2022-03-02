7 مارس.. أولى جلسات محاكمة تاجر وزوجته بتهمة قتل والد الأخيرة بالعمرانية

حددت محكمة استئناف القاهرة، اليوم الأربعاء نظر أولى جلسات محاكمة تاجر وزوجته لاتهامهما بقتل والد المتهمة الثانية بسبب خلافات مالية بالعمرانية، إلى جلسة 7 مارس الجارى.

كانت النيابة العامة، قد أحالت المتهمين "أحمد.ح" 38 سنة تاجر طيور، وزوجته "ريهام.م" 38 سنة إلى محكمة الجنايات؛ لاتهامهما بقتل والد المتهمة الثانية "م.س" عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، بسبب خلافات مالية بينه وبين المتهم الأول.

كما كشفت تحقيقات النيابة العامة التي أجرتها مع المتهم واستمعت خلالها لأقوال عدد من شهود العيان، أن المتهم اقترض مبلغ مالى من حماه، بحجة استخدامها في التجارة، وبالفعل بدأ في ممارسة نشاطه، بعدما سحب المبلغ من حساب المجني عليه البنكي، وبعد فترة، طالبه المجنى عليه برد المبلغ؛ ولكن عجز عن سداده، فحدثت بينهما خلافات شديدة.

وأوضحت التحقيقات أنه يوم الجريمة حدثت مشاجرة عنيفة بين المجني عليه والمتهم، اعتدى خلالها الأخير على حماه بالضرب، فأصيب بحالة إعياء شديدة فقد على إثرها الوعى وفارق الحياة، بعدها اصطحب المتهم زوجته وأبناءه الذين كانوا يعيشون معه في منطقة العمرانية، وانتقلوا للعيش في منطقة الطالبية، بعدما هدد زوجته بالطلاق إذا لم تستجيب له.

وأضافت تحقيقات النيابة العامة أن اكتشاف جريمة مقتل المجنى عليه تم بعد مرور 22 يوما على وفاته، حينما بدأ الجيران يشتمون رائحة كريهة تخرج من المنزل المقيم فيه المجنى عليه؛ ولكنهم ظنوا في بداية الأمر أن الحمام نفق وأن تلك الرائحة جراء نفوقه، ولكن مع مرور الوقت، بدأت الرائحة تزيد، وعدم ظهور المجنى عليه في الشارع كعادته أثار الشكوك حول وجود أمر غير طبيعى حول اختفائه.

واستكملت التحقيقات، أن الجيران أبلغوا صاحب الشقة التي يقيم فيها المجنى عليه بشكوكهم، فأبلغ أجهزة الأمن التي توجهت إلى المنزل وبكسر باب الشقة تم العثور على جثة المجنى عليه متوفى داخل المنزل وجثته في حالة تحلل، فتم تحرير محضر بالواقعة، ونقل الجثة إلى المشرحة لإجراء تشريح لها، وبينا سبب وفاة المجنى عليه بشكل دقيق.

بدأت أجهزة الأمن في وضع إجراء تحرياتها حول الواقعة، وتبين اختفاء ابنة المجنى عليه وزوجها رغم اعتياد ترددهما عليه من وقت لآخر، وباستدعائهما وسماع أقوالهما، دارت الشكوك حول زوج ابنة المجنى عليه، بعدما أثير أمر الـ35 ألف جنيه التى اقترضها من الضحية قبل وفاته، وبتضييق الخناق عليه اعترف بقتل المجني عليه بغير قصد، خلال مشاجرة حدثت بينهما، نتيجة خلافات مالية.