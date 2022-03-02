محافظ الإسكندرية يشارك في فعاليات اليوم العالمي للحماية المدنية

شهد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، فعاليات "اليوم العالمي للحماية المدنية"، بمقر إدارة الحماية المدينة بمنطقة كوم الدكة، والتي تأتي في ضوء الاحتفاء بالدور العظيم الذي تقوم به قوات الحماية المدينة في الإسكندرية، بحضور اللواء محمود أبو عمرة مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، وجميع القيادات الأمنية.

وقدم المحافظ، الشكر إلى رجال الحماية المدينة ومديرية أمن الإسكندرية على ما يبذلوه من مجهودات، مشيدًا بالدور الفعال الذي تقدمه الحماية المدينة في العديد من الأحداث التى شهدتها المحافظة، موضحا أن احتفالنا اليوم هو أقل تقديرًا وتكريمًا نستطيع أن نقدمه إلى رجالنا البواسل.

وخلال الفاعليات تفقد المحافظ برفقة مدير أمن الإسكندرية، اصطفاف معدات الحماية المدينة، والوقوف على مدى جاهزيتها وعملها بشكل فعال خلال وقوع أي حادث.

وعلى صعيد آخر، أطلق اللواء محمد الشريف اليوم، فعاليات ألعاب ومسابقات الأولمبياد الخاص المصري لفرع الإسكندرية، حيث أطلق إشارة البدء من ملاعب ستاد الإسكندرية الرياضي الدولي المقامة علبها الفاعليات على مدار يومي 2-3 مارس الجاري.

جاء ذلك بحضور المهندس هاني محمود رئيس الأولمبياد المصري الخاص، والدكتور محمد عبد الرازق مدير عام ستاد الإسكندرية، والدكتورة صفاء الشريف وكيل الوزارة مدير مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، وعميد كلية التربية الرياضية، وممثلي الهيئات واللاعبين المشاركين بالأولمبياد.

وفي كلمته، أعرب المحافظ عن بالغ سعادته بتواجده، وسط تواجد أكبر عدد أبنائنا من ذوي الهمم والبالغ عددهم نحو 450، مقدمًا الشكر لجميع القائمين على هذه الفعاليات.

وأكد «الشريف» أن محافظة الإسكندرية حريصة على تقديم كامل الدعم والرعاية لذوي الهمم وتلبيه جميع طلباتهم، وإقامة العديد من الاحتفاليات لإدخال البهجة عليهم، موضحًا أن ذلك يأتي في ظل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتوجيه الاهتمام البالغ لذوي الهمم والقدرات الخاصة وتلبية كافة احتياجاتهم.