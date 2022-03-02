كيف تؤثر العواطف المختلفة على تجاعيد وجهك؟

التجاعيد شيء لا يمكننا تجنبه مع تقدم العمر، وبالطبع تلعب جيناتنا دورًا كبيرًا في أي خط على وجهك سيكون الأعمق، ولكن لا يزال، يمكن للمشاعر أن تثير التجاعيد وتعززها.

ونستعرض في السطور التالية وفقا لموقع “ brightside ” بعض الأبحاث لاكتشاف المشاعر المسؤولة عن التجاعيد ومشاركتها معك.

خطوط الجبين

وفقًا للمتخصصين ، يمكن أن ترتبط خطوط الجبهة بصدمة أو صدمة لم يتم حلها في الماضي أشياء مثل القلق قد تؤدي إلى رفع الحاجبين بشكل متكرر.

الأشخاص الذين يميلون إلى الإفراط في التفكير يجدون مثل هذه التجاعيد الأفقية.

خطوط العبوس

في كثير من الأحيان ، يرتبط الأشخاص الذين لديهم خطان عميقان بين العينين بمفكرين عميقين وعقل مشغول ويقول الخبراء أنه لا توجد علاقة مع عاطفة سلبية قوية للغاية، وقد تظهر خطوط التجهم نفاد الصبر والإحباط ، وحتى المعاناة المزمنة.

قدم كرو

في كثير من الأحيان ، قد ترى أقدام الغراب في الأفراد السعداء لأنهم يبتسمون أو يضحكون كثيرًا. ومع ذلك ، إذا تعمقوا كثيرًا ، فقد يرتبط ذلك بالتوتر والإحباط على سبيل المثال ، يمكن أن يكون مرتبطًا بالأفراد الذين يتخذون قرارات صعبة كثيرًا .

خطوط الشفة

يمكن أن تشير خطوط الشفة العليا إلى عادات سيئة ، مثل التدخين أو اضطرابات الأكل يقول الخبراء أيضًا أن الأشخاص الذين لا يرون شيئًا جيدًا في العالم قد يكون لديهم مثل هذه التجاعيد بالإضافة إلى ذلك ، قد تشير خطوط الشفاه العمودية إلى نقص التغذية.

خطوط تحت العينين

التجاعيد تحت العين تجعلك تبدو أكبر سناً ، لكن في بعض الأحيان قد لا يلاحظ الناس مظهرها، يمكن أن ترتبط هذه السطور بالحزن العميق وحتى الحزن ، كما لو كنت قد عايشت شعورًا بفقدان الحب لفترة طويلة يمكن أن يتسبب نمط الحياة المجهد أيضًا في ظهور خطوط تحت عينيك.

خطوط الأنف

إذا كانت عميقة ، فيمكن ربطها بالحزن وخيبة الأمل في الحياة و يقول المتخصصون أن هذا قد يعني أيضًا أن لديك مشاكل مزمنة في الأمعاء ، لذلك من الأفضل دائمًا أن تتحكم في صحتك.

الفم و الخدين السفلية

الارتباط الرئيسي بالفم المتدلي والفك السفلي هو الحزن والحزن والمعاناة، وعلاوة على ذلك، يمكن أن يسبب القلق أيضًا مثل هذه التغييرات في الوجه.