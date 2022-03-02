الأربعاء 02 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ضبط طن دقيق مجهول المصدر داخل مخزن بالإسكندرية

ضبط طن دقيق مجهول
ضبط طن دقيق مجهول المصدر بالاسكندريه

تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الإسكندرية، من ضبط طن دقيق مجهول المصدر داخل مخزن للمواد الغذائية خلال حملة تموينية بمنطقة العامرية غرب المحافظة.

جاء ذلك بناءً على تكليفات محمد سعد الله أحمد، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية بتشديد الرقابة على مخازن المواد الغذائية ومطاردة المواد الغذائية مجهولة المصدر حمايةً للمواطنين من المنتجات مجهولة المصدر وحمايةً للمستهلك من الغش التجاري والتدليس.

وشنت إدارة تموين العامرية برئاسة حسن داود مدير الإدارة، وإشراف إبراهيم مرسال، رئيس الرقابة بشن حملات على نطاق الإدارة والتي أسفرت عن ضبط مخزن للمواد الغذائية بحيازته عدد ٢٠ جوال دقيق فاخر استخراج ٧٢ % زنة الجوال ٥٠ كجم بإجمالي واحد طن بدون مستندات دالة على الحيازة و تم التحفظ على الكمية المضبوطة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية للعرض على وكيل النائب العام.

الإسكندرية ضبط طن دقيق مجهول المصدر التحفظ على الكمية تموين الإسكندرية حملات

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