الأربعاء 02 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

أوروبا تقيم ممرًا إنسانيًا للاجئين الأوكرانيين

أوكرانيا
أوكرانيا

أفاد مسؤولون في وارسو، اليوم الأربعاء، بأن نحو نصف مليون لاجئ وصلوا إلى الأراضي البولندية من أوكرانيا منذ بداية العملية روسي الأسبوع الماضي.

وقال رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي قبل زيارة مشتركة لمعبر كورتشوفا الحدودي مع رئيس المجلس الأوروبى شارل ميشيل:"نحن ملزمون بمساعدة جيراننا ونفعل ذلك. ولقد أقمنا ممرا إنسانيا وقمنا بتسريع كل العمليات التي يمكن أن نسرعها من جانبا".  
ولفت ميشيل إلى أنه من المهم أن تظهر كل الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي التضامن فيما تتسع نطاق الأزمة وأن يفعلوا أقصى مع في وسعهم لإبداء التضامن تجاه الأوكرانيين الفارين من الهجوم الروسي.

غزو روسي السوفيتي رئيس الوزراء البولندي روسيا موسكو

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