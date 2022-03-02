الأربعاء 02 مارس 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

4 مجموعات بدوري مراكز شباب الغربية في نسخته التاسعة

دوري مراكز الشباب
دوري مراكز الشباب

شهد يسري الديب، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية، اليوم الأربعاء، فعاليات قرعة النسخة التاسعة لدوري مراكز الشباب بالغربية، بحضور الدكتور عبده أبوطالب، وكيل المديرية للرياضة والدكتور محمد سعفان، مدير إدارة الشباب، وهشام الدسوقي، رئيس لجنة المسابقات بالمديرية، ذلك بقاعة المؤتمرات بالمديرية.

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ووجه يسري الديب، ببدء قرعة دوري مراكز الشباب بالغربية في نسخته التاسعة، وخلال كلمته رحب بجميع الحاضرين من رؤساء مجالس الإدارات وممثلي الفرق المشاركة ومسؤولي الشباب بالإدارات. 

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كما أكد لهم أهمية دوري مراكز الشباب في دعم مراكز الشباب بشكل إيجابي من خلال المشاركة الفعَّالة للشباب بالمباريات والتدريبات، وأكد على ضرورة التحلى بالروح الرياضية والمنافسة الشريفة خلال مباريات الدوري وبث روح الحماس وتكوين وعي رياضي وتنافسي بين اللاعبين في مراكز الشباب.

وأشاد بدوري مراكز الشباب النسخة الثامنة والتي حصل فيها مركز شباب شبراملس على دوري مراكز الشباب على مستوى المحافظة، ولم يحالفه الحظ بالحصول دوري مراكز الشباب على مستوى الجمهورية متمنيًا وصول الغربية لنهائيات الجمهورية هذا العام، والفوز بالبطولة كما حدث من قبل أكثر من مرة.

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من جهته، وجه الدكتور محمد سعفان، مدير الإدارة العامة للشباب، حديثه لجميع الفرق المشاركة مؤكدًا ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة للمباريات والتحلي بالروح الرياضية وعدم إثارة الشغب وإلا سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة الصارمة تجاه تلك الفرق.

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وأعلن الدكتور محمد سعفان، ومنار محمد، وسماح مصطفى، منسقا الدوري، نتيجة القرعة وأن القرعة أسفرت عن وقوع فريق شبراملس (حامل اللقب)، ميت الليت، الشين، ميت عساس، نواج فى المجموعة الأولى، ويلعب فريق محلة حسن، شونى، أبيار، كفر حجازى شبشير الحصة (بطل الجمهورية الأسبق) فى المجموعة الثانية، بينما جاءت فرق بلقينا، كتامة، سندبسط، تفهنا العزب، الدلجمون(حامل لقب البطولة من قبل) فى المجموعة الثالثة، وجاءت فرق برما، سجين، شوبر، نجريج، الراهبين في المجموعة الرابعة.

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أربع مجموعات دوري مراكز الشباب بالغربية نسخته التاسعة

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وائل لطفي

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