الرئيس السيسي: «أخذنا أراضي كثيرة من القوات المسلحة دون تعويض»

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن هناك أراضي كثيرة كانت داخل نطاق وحدات للقوات المسلحة تم أخذها ولم يتم تعويض القوات المسلحة عنها، مضيفًا "أنه عند تنفيذ طريق ويكون بجانبه وحدة عسكرية يتم أخذ أرض من تلك الوحدة".

وأوضح الرئيس أنه تم أخذ أراضٍ كثيرة كانت تابعة للقوات المسلحة والهيئة العربية للتصنيع لتنفيذ طريق السويس عند كوبري المشير أبوغزالة، وهذه الأراضي تبلغ قيمتها بما يتراوح ما بين 4 أو 5 مليارات جنيه، مشيرًا إلى أنه حتى محاور الأهرام التي يتم الحديث عنها منها محور تم أخذ أراض له من وحدات عسكرية موجودة بالفعل.

وبدوره، قال وزير النقل المهندس كامل الوزير ردًا على استفسار الرئيس: "إن مشروعات النقل في محافظة الجيزة من تنفيذ خطوط مترو ومشروع المونوريل تبلغ تكلفتها 300 مليار جنيه حتى يتم حل مسألة المرور في المحافظة وذلك بخلاف مشروعات الطرق التي تتكلف 55 مليار جنيه".

وأضاف الوزير: "عند إضافة القاهرة الكبرى ومشروع الدائري الإقليمي والأوسطي والعادي، والذي يتكلف 15 مليار جنيه، من بينها 8 مليارات فقط تتعلق بالتعويضات الخاصة بنزع الملكية، بالإضافة إلى مشروع النقل الجماعي (إل أر تي) الذي يربط القاهرة بكل المناطق الجديدة، والمونوريل الذي يتجه إلى العاصمة الإدارية الجديدة، فنحن بالفعل ننفق حوالي 550 مليار جنيه لحل مشكلة التكدسات المرورية وتسهيل حياة المواطنين في نطاق القاهرة الكبرى.

ولفت الرئيس السيسي إلى أن موضوع مشروعات النقل التي تتم في نطاق القاهرة والجيزة تستدعي إجراء نقاش كبير شرعنا فيه، مشيرًا إلى أنه عند البدء في تنفيذ تلك المشروعات تعرضنا لانتقادات كثيرة، وقيل إننا نقوم بإنشاء مدن جديدة وننفق الكثير من الأموال دون فائدة، واستدرك الرئيس قائلًا: "إن هذه المشروعات لو تم تنفيذها منذ 40 عامًا وكان هناك تخطيط عمراني وتم احتساب النمو السكاني لن تكون هناك أحياء مثل كرداسة وأبوالنمرس والخصوص وغيرها من الأحياء التي تشهد تكدسًا كبيرًا، لذلك نحن ننفذ تلك المشروعات حتى نحل مشكلات النمو السكاني غير المخطط".