الاستعلام عن الحالة الصحية لمصابي حادث تصادم بكفر الشيخ

أمرت النيابة العامة في كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، بالاستعلام عن الحالة الصحية لـ 5 مصابين في حادث تصادم سيارة ملاكي بسيارة نصف نقل فى البرلس بكفر الشيخ، تمهيدًا لسماع أقوالهم.

وتلقى اللواء أشرف صلاح، مدير أمن كفر الشيخ، واللواء خالد المحمدي، مدير إدارة البحث الجنائي، إشارة من مأمور مركز البرلس تفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكي بسيارة نصف نقل بالبرلس، وهرعت سيارات الإسعاف لموقع الحادث، وتم نقل المصابين، لمستشفى برج البرلس المركزي، لتلقي العلاج اللازم.

وتبين من التقرير الطبي، إصابة كل من؛ محمد أنور عبدالجليل القلفاط، 50 سنة، بجرح باليد اليمنى وجانب الأيمن من الوجه سطحية، ومجدي عبودة علي محمد، 28 سنة، بكدمات، ومحمد كامل الشحات أبو النصر، 52 سنة، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وتحية عبدالمنعم شرشير، 54 سنة، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وكامل محمد كامل الشحات، 21 سنة، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، والحالات جميعها مستقرة.