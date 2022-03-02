الأربعاء 02 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

اليابان تمدد قيود مكافحة كورونا

اليابان
اليابان

تستعد اليابان اليوم الأربعاء، لتمديد قيود مكافحة جائحة كوفيد-19 في بعض المناطق وسط ارتفاع أعداد المصابين في المستشفيات بسبب تفشي المتحور أوميكرون.
 

وقال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني هيروكازو ماتسونو للصحفيين إن الحكومة المركزية تلقت طلبات من خمس مقاطعات، منها أوساكا وكيوتو في غرب اليابان، لتمديد الإجراءات التي من المقرر أن ينتهي العمل بها يوم الأحد.
 

وذكرت وسائل إعلام أنه من المتوقع أن تطلب عشر مقاطعات منها طوكيو العاصمة تمديد القيود لأسبوعين أو ثلاثة أسابيع والتي تشمل تقليل ساعات العمل والحد من بيع المشروبات الكحولية.


وتجتمع لجنة من خبراء الصحة اليوم الأربعاء لصياغة توجيهات للحكومة فيما يتعلق بمكافحة الجائحة.


وعلى الرغم من انخفاض أعداد الإصابات الجديدة مقارنة بمستوى قياسي مسجل في الشهر الماضي فإن المستشفيات لا تزال تواجه ضغوطا لعلاج طوفان من المرضى المصابين بأعراض شديدة.
 

سجلت حكومة العاصمة اليابانية،  طوكيو اليوم الأربعاء 12 ألفًا و693 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، بارتفاع  880 حالة مقارنة بأمس الثلاثاء، وبانخفاض 1874 حالة مقارنة بيوم الأربعاء الماضي.


وذكرت صحيفة "جابان توداي" اليوم أن عدد الأشخاص الذين يعانون من أعراض حادة، ويتلقون العلاج في المستشفيات في طوكيو بلغ 68 مريضا،  بدون تغيير عن أمس الثلاثاء، طبقا لمسؤولين بقطاع الصحة. 


وبحسب جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، بلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس 5 ملايين و71 ألفا  و249 حالة، وعدد حالات الوفاة 23 ألفا و905 حالات.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة ووهان الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة، مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وجلطات دموية.

اليابان كوفيد جائحة كوفيد- أوميكرون اللقاح

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وائل لطفي

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