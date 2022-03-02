النمسا تسجل 24 ألفا و788 إصابة جديدة بكورونا و32 وفاة

سجلت النمسا 24 ألفا و788 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

كما سجلت البلاد 32وفاة جديدة، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الأربعاء.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى مليونين و704 آلاف و530 إصابة، والوفيات إلى 14 ألفا و841.

وأظهرت بيانات جونز هوبكنز الأمريكية اليوم أيضا، أنه تم إعطاء 18 مليونا و26 ألفا و119 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في النمسا حتى الآن.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.

وفي سياق متصل، قررت الحكومة النمساوية، الأربعاء، رفع كافة قيود كورونا في البلاد، اعتبارا من 5 مارس المقبل.

وقال جيرهارد كارنر وزير الداخلية، في تصريحات له، إنه سيتم إنهاء العمل بحظر التجول مع بقاء ارتداء الكمامات الطبية فى بعض المناطق وتحديدا فى محال بيع المواد الغذائية وفى دور رعاية كبار السن والمستشفيات.

من جهته، قال فولفجانج موكشتاين وزير الصحة، إنه تم التشاور مع حكام الولايات الفيدرالية وخبراء الصحة، وتم التوافق على فتح البلاد بشكل كامل بسبب استقرار مستوى الإصابات فى المستشفيات وتراجع الضغوط على القطاع الطبي بشكل عام، معتبرا أن الموجة الحالية قد بلغت ذروتها بالفعل.

ومن المقرر عقد مؤتمر صحفي فى وقت لاحق للمستشار النمساوي كارل نيهمر لإعلان تفاصيل القرارات الحكومية.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة، مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وجلطات دموية.