النمسا: نعمل حاليا على المجموعة الرابعة من العقوبات ضد روسيا

أعلن وزير الخارجية النمساوي، ألكسندر شالينبرج، أن العقوبات الجديدة التي سيفرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا، ستشمل رجال الأعمال الكبار.

ووفقا لـ«روسيا اليوم»، قال شالينبرج: «لقد فرضنا عقوبات قوية. ونعمل حالياً على المجموعة الرابعة من العقوبات. ستتم الجمعة القادمة جلسة خاصة لوزراء الخارجية (لبلدان الاتحاد الأوروبي) بمشاركة وزير الخارجية الأمريكي (إنتوني) بلينكن».

وأضاف أن العقوبات الأوروبية الجديدة ستشمل كبار رجال الأعمال الروس، مشيرا إلى إعداد قوائم بأسماء هؤلاء رجال الأعمال حاليا.

وكان الكرملين قال إن الواقع الاقتصادي لروسيا تغيّر في ظل العقوبات الغربية غير المسبوقة التي فرضت على روسيا، رداً على هجومها العسكري على أوكرانيا، مؤكدا أن موسكو «لديها خطة للرد» على تلك العقوبات.