الأربعاء 02 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

شرطة التموين تضبط 38 قضية غش غذائى متنوعة

حملات تموينية
حملات تموينية

تمكنت شرطة التموين ، بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، من ضبط 1337 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة أبرزها ضبط 228 قضية مخابز ودقيق بمضبوطات بلغت 7,950 طن.

وضبط 38 قضية غش غذائى بمضبوطات بلغت 85,761 طن ، 43046 عبوة ،4 ماكينة، وضبط 22 قضية لحوم ودواجن وأسماك بمضبوطات بلغت 10,753 طن، 3400 عبوة.

وضبط 18 قضية غش غير غذائى بمضبوطات بلغت 27,245 طن، 2120 عبوة ، 157366 قطعة ، 120 متر، وضبط 31 قضية إسطوانات بوتاجاز ومواد بترولية بمضبوطات بلغت 40 إسطوانة، 80400 لتر.
 

شرطة التموين قضية تموينية متنوعة ضبط وزارة الداخلية قضية مخابز ودقيق غش غذائي

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وائل لطفي

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