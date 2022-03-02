ضبط 8 متهمين بغسل 8 ملايين جنيه من تجارة المخدرات في طنطا

تمكنت مكافحة المخدرات، بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى والأمن العام من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تشكيل عصابى ضم 8 أشخاص بينهم 4 سيدات، لعدد تسعة منهم معلومات جنائية، وجميعهم مقيمين بدائرة مركز شرطة طنطا بالغربية لقيامهم بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة، وغسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك ومكاتب البريد،

كما قام التشكيل العصابي أيضًا بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والسيارات، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بمبلغ 8 ملايين جنيه تقريبا.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.