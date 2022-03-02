الأربعاء 02 مارس 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محطة تل أبيب

المستشار الألمانى يبدأ زيارته الأولى إلى إسرائيل

أولاف شولتس
أولاف شولتس

يجري المستشار الألماني أولاف شولتس، زيارة سريعة إلى إسرائيل، لمدة يوم واحد، وللمرة الأولى منذ توليه منصبه في ديسمبر الماضي، خلفا لأنجيلا ميركل.

وبدأ المستشار الألماني زيارته إلى إسرائيل، اليوم الأربعاء، بلقاء نفتالي بينت، رئيس الوزراء الإسرائيلي، حسبما نشر موقع "واللا" الإسرائيلي.

وتوجه "شولتس" إلى زيارة متحف المحرقة اليهودية "ياد فاشيم"، برفقة رئيس الوزراء الإسرائيلي.

ومن المقرر أن يجتمع شولتس مع بينت، لمناقشة تفاصيل المحادثات النووية الحالية بين إيران والقوى النووية، بالإضافة إلى مستجدات الأزمة الأوكرانية.

وبعد انتهاء الاجتماع، سيعقد الجانبان مؤتمرا صحافيا مشتركا.

إسرائيل إيران رئيس الوزراء الاسرائيلي المحادثات النووية المستشار الألماني المحرقة اليهودية أولاف شولتس

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