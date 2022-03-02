المستشار الألمانى يبدأ زيارته الأولى إلى إسرائيل

يجري المستشار الألماني أولاف شولتس، زيارة سريعة إلى إسرائيل، لمدة يوم واحد، وللمرة الأولى منذ توليه منصبه في ديسمبر الماضي، خلفا لأنجيلا ميركل.

وبدأ المستشار الألماني زيارته إلى إسرائيل، اليوم الأربعاء، بلقاء نفتالي بينت، رئيس الوزراء الإسرائيلي، حسبما نشر موقع "واللا" الإسرائيلي.

وتوجه "شولتس" إلى زيارة متحف المحرقة اليهودية "ياد فاشيم"، برفقة رئيس الوزراء الإسرائيلي.

ومن المقرر أن يجتمع شولتس مع بينت، لمناقشة تفاصيل المحادثات النووية الحالية بين إيران والقوى النووية، بالإضافة إلى مستجدات الأزمة الأوكرانية.

وبعد انتهاء الاجتماع، سيعقد الجانبان مؤتمرا صحافيا مشتركا.