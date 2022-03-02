«سمسمية بورسعيد» تختتم فعاليات المسرح المتنقل بقرية أم خلف

اختتمت الفرق الفنية بقصر ثقافة بورسعيد عروضها المتميزة ضمن فعاليات المسرح المتنقل الذى تقيمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة و ينفذه إقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة الكاتب الصحفي محمد نبيل الذى شهد حفل الختام وذلك بقرية أم خلف بجنوب بورسعيد، بحضور الدكتور شعيب خلف مدير عام الإقليم، و مدير عام الفرع و مدير عام التفتيش المالى والإداري بالإقليم.

وقدمت فرقة بورسعيد للآلات الشعبية بقيادة عازف السمسمية الأول الفنان محمود غندر ومدير الفرقة محمد صالح بدأتها الفرقة بأداء جماعي مع الآلات الشعبية، أعقبها أغاني "لو يا جدعان صيد إمبارح، حلواني جلاش العربي النورس،، عم يا جمال، الليلة ليلة جميلة"، ثم اختتمت الفرقة بأغنية عيونك يا مصر، وسط حضور جماهيري كبير من أهالي القرية.

الفرق الفنية بالقصر شاركت فى جميع الفعاليات الفنية للمسرح المتنقل على مدى أسبوعين متتاليين وهى فرقة بورسعيد للموسيقى العربية وفرقة كورال أطفال القصر وفرقة الفنون الشعبية للأطفال بجانب فرقتى الفنون والآلات الشعبية.

وقال مدير قصر ثقافة بورسعيد إن قوافل المسرح المتنقل تغطى كافة فروع إقليم القناة وسيناء الثقافي تباعا وتهدف إلى الوصول بالمنتج الثقافي والفني إلى مختلف القرى والنجوع والمناطق الحدودية والأكثر احتياجا للخدمة الثقافية.

وأقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، بفرع ثقافة السويس التابع لإقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل باقة من الفعاليات الفنية والثقافية المتنوعة، حيث أقامت مكتبة الشرطة محاضرة بعنوان "خصائص التلاميذ ذوى صعوبات التعلم" حاضرها صادق عكرش والذي أوضح انه تعتبر فئة ذوي صعوبات التعلّم من الفئات الرئيسيّة التي تقع ضمن الفئة التي تحتاج إلى التربية الخاصّة، ويعاني أصحاب هذه الفئة من خصائص متعدّدة ومختلفة، سواءً من ناحية التحصيل الدراسيّ، أو من ناحية الكلام، أو الإدراكات الحسيّة والحركيّة، كما أقامت ايضا محاضرة بعنوان "تحديث الخطاب الديني" حاضرها الشيخ أحمد الخولي وذلك بمدرسة عمر مكرم والذي أوضح إن القرآن الكريم وسعت كلماته وآياته كل ماهو متطور فى حياتنا.

