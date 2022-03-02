الكنيسة الكاثوليكية تُحيي ذكرى القديسة أنجيلا غيريرو

تحيي الكنيسة الكاثوليكية، اليوم الأربعاء، ذكرى القديسة أنجيلا غيريرو غونزاليس.

وروى الأب وليم عبدالمسيح سعيد – الفرنسيسكاني، سيرتها قائلًا: ولدت أنجيلا غيريرو غونزاليس في إشبيلية في 30 يناير 1846 لعائلة مكونة من أربعة عشر طفلًا، توفي ثمانية منهم في طفولتهم المبكرة. توفى الأب عندما كانت أنجيلا لا تزال طفلة. في عام 1862، عثرت والدتها على وظيفة مع صانع أحذية في متجره قامت مجموعة من الفتيات الصغيرات بخياطة أحذية باهظة الثمن لنساء المجتمع الراقي. كل يوم جمعة في فترة الظهيرة كانت أنجيلا تقدم وجبتها للفقراء، فلاحظ لمرات عديدة صاحب محل الأحذية انه عندما كانت أنجيلا تخلو للصلاة في ركن من المحل أن جسدها يرتفع عن الأرض وتدخل في حالة انخطاف روحي.

وتابع: فقرر أن يتحدث مع الأب توريس باديلا عما يراه عن أنجيلا، كان توريس، وهو كاهن من جزر الكناري، قد استقر لعدة سنوات في منطقة الوادي الكبير وكان معروفًا في إشبيلية ككاهن قديس ومرشد روحي للجميع. فتقابل مع أنجيلا ورافقها طوال رحلتها الروحية. بناءً على نصيحة الكاهن، حاولت أنجيلا أولًا دخول لدى راهبات الكرمليات ثم راهبات المحبة. سرعان ما وضع المرض المستمر حدًا لمحاولته. بعد عودتها إلى الوطن، شرعت في تدوين تجاربها الروحية. لكن أعمال أنجيليتا الطيبة لم تجد امتنان أهل باريوس كما أخبرها أحد معارفها: "إذا لم تكن هذه المرأة مفيدة لأي شخص، إذا لم يكن الأمر كذلك، إذا حرمت من كل ما هو ضروري ومع ذلك كانت سعيدة بمصيرها ولم تشكو فاعتبرها الجميع قديسة». كانت هذه الجملة مصدر إلهام لأنجيلا: كانت ستكون فقيرة بين الفقراء، وهكذا ولدت جماعة راهبات الصليب.

وأضاف: ولدت المؤسسة الرهبانية في 2 أغسطس 1875 من قبل أربع نساء يرتدين ملابس بالية. بدون إعلانات وصخب، كرّسوا أنفسهم لله ولخدمة الفقراء. فعين الأب توريس أنجيلا مسئولة عن إدارة هذه المؤسسة. ومن ذلك الحين فصاعدًا كانوا يعتنون بالمرضى. كان يمكن أن يكون ديرهم غرفة صغيرة مع مدخل إلى المطبخ، ولكن سرعان ما انضمت العديد من الشابات إلى المؤسسة الرهبانية وكان عليهن البحث عن أماكن إقامة أكثر اتساعًا. لكن بالنسبة لأنجيلا كان التواضع دائمًا هو المفهوم الرئيسي: "منزل يسود فيه الصمت المطلق، حيث تكون الجدران بيضاء، وكل شيء نظيف للغاية؛ حيث لن يكون هناك أثاث في الممرات سوى بعض اللوحات الصغيرة.

وتابع: مع مرور الوقت، نشأت الأديرة في ويلفا وجيان وملقة وكاديز. ساعدت الأخوات الفقراء في جميع أنواع احتياجات الطبقة العاملة التي تواجه صعوبات، والفلاحون الذين وصلوا إلى المدينة أو انتهى بهم المطاف في الأحياء الفقيرة في الضواحي، والمشردين، والمرضى، والأيتام أو الأميين. ببساطة من خلال الاعتماد على قوة قوتهم. وبعض الصدقات التي جمعوها من بعض الشعب.

واختتم: وبعد أن قضت حياتها في خدمة جميع طبقات الشعب رقدت بسلام في الرب يوم 2 مارس عام 1932 عن عمر يناهز ستة وثمانين عامًا كانت قد أمضتها في تقديم العزاء للفقراء والمهمشين. تم تطويبها من قبل البابا القديس يوحنا بولس الثاني في إشبيلية في 5 نوفمبر 1982 وتقديسها في 4 مايو.