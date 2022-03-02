الأربعاء 02 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تعيين 5554 شابًا بينهم 33 «قادرون باختلاف» في الشرقية

محمد سعفان وزير القوى
محمد سعفان وزير القوى العاملة

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوى العاملة بمحافظة الشرقية 5554 من شباب الخريجين بشركات القطاع الخاص والاستثماي، منهم 33  "قادرون باختلاف" من خلال شهادة القيد المرتدة "كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وتوفير 2424 فرصة عمل بمنشآت القطاع الخاص بنطاق المحافظة، فضلاً عن استخراج 2810 شهادة قياس مستوى مهارة، ورخصة مزاولة مهنة.

وأشار مدحت الغمراوي، مدير المديرية، في تقريره للوزير عن إنجازات المديرية عن شهر يناير الماضي، إلى أن المديرية قامت في مجال السلامة والصحة المهنية، بالتفتيش على  446 منشأة للتأكد من تطبيقها للإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وأسفر عن تحرير 239 محضر سلامة و122 حالة غلق إداري، والمشاركة في 80 قياس ميداني ومراجعتها لـ 32 منشأة، وعمل 43 حالة تحكيم طبي ، ومتابعة 4 حادث جسيم، ومنح 9 تراخيص لمنشآت.

وفى مجال التفتيش العمالي تم التفتيش على 930 منشأة، وأسفر عن تحرير  311 محضراً ، فضلاً عن التفتيش على 311 منشأة يعمل بها أطفال ، وأسفر عن تحرير 8 محاضر لمنشآت مخالفة لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ، فضلاً عن فض 22 إضراب لـ 964 عاملا وعودتهم للعمل.

وأضاف مدير المديرية أنه في مجال التفتيش على شركات إلحاق العمالة بالخارج، قامت المديرية بمراجعة واعتماد 236 عقد عمل بالخارج ، ومراجعة 330 تفويض ووكالة لشركات بها 262 فرصة عمل .

أما في مجال رعاية العمالة غير المنتظمة اجتماعياً وصحياً ، فقد قامت المديرية بصرف 28 منحة مولود جديد، و 5 منح زواج ، و10 منح وفاة أحد الأقارب، وصرف منحة المولد النبوي الشريف لـ 4517 عاملاً من المسجلين ، فضلاً عن صرف رعاية صحية لـ 4 عمال من المسجلين لعمل عمليات جراحية كبرى ، ليصل إجمالي ما تم صرفه 2 مليون و 393 ألفاً و500 جنيه  لـ 4564 عاملا .

وأشار مدير المديرية إلى أنه تم استلام طلبات ترخيص عمل للأجانب من العاملين في نطاق المحافظة، واستخراج ترخيص لأول مرة، وتجديد 11 ترخيصًا آخرين، وذلك بعد ورود الموافقة الأمنية عليها طقاً لأحكام القانون.

وزير القوى العاملة محمد سعفان مديرية القوى العاملة بمحافظة الشرقية القطاع الخاص السلامة والصحة المهنية فيروس كورونا

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