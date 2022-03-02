الأربعاء 02 مارس 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

زيلنيسكى يدعو بايدن إلى إيقاف التدخل الروسى فى أوكرانيا

فلوديمير زيلينسكي
فلوديمير زيلينسكي

دعا الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي، نظيره الأمريكي جو بايدن، إلى إيقاف التدخل الروسي في بلاده في أسرع وقت.
وقال البيت الأبيض- في بيان أوردته قناة "الحرة" الأمريكية، اليوم الأربعاء- إن الرئيسين ناقشا، خلال اتصال هاتفي، العقوبات الغربية ضد روسيا والمساعدة التي تقدمها الولايات المتحدة ودول أخرى لأوكرانيا في مجال الدفاع.
وأشار البيان إلى أن الرئيسين بحثا مسألة تكثيف روسيا هجماتها على مواقع يستخدمها مدنيون في أوكرانيا، وكان الرئيس الأمريكي قد قال في خطاب حالة الاتحاد السنوي، في وقت سابق اليوم، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قام قبل ستة أيام بمحاولة زعزعة استقرار العالم الحر، اعتقادا منه أنه يستطيع تنفيذ أجندته لكنه "أخطأ تقدير ذلك بشكل سيئ".
وأضاف بايدن أن بوتين اعتقد أنه سيغزو الأراضي الأوكرانية ولن يلقى رد فعل من العالم لكنه "واجه مقاومة لم يكن يتوقعها وواجه شعب أوكرانيا".
فيما أفادت وسائل إعلام أمريكية، بأن روسيا ربما سيطرت على وسط مدينة خيرسون جنوب أوكرانيا، مع دخول الغزو الروسي أوكرانيا يومه السابع.

وذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، أنها حصلت على لقطات مصورة تظهر آليات عسكرية روسية بالمدينة، وتمكنت من تحديد الموقع الجغرافي، والتحقق من صحتها.

وقالت القناة الأمريكية إن هذه اللقطات تظهر آليات عسكرية روسية شمال خيرسون، ومركبات عسكرية روسية متوقفة في ميدان سفوبودي وسط المدينة، حيث يقع مبنى الإدارة الإقليمية.

وأوضحت أن الأوضاع تشير إلى أن الروس يتحركون في جميع أنحاء خيرسون، دون عوائق على ما يبدو، كما أن القوات الروسية من القرم تقدمت وأقامت معبراً عبر نهر دنيبر.

واشنطن أوكرانيا بايدن زيلنسكي

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وائل لطفي

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